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НАТО помогает ЕС бороться с кибератаками на выборах в Европарламент

26.05.2019 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столтенберг обвинил РФ во вмешательстве в демократические процессы.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс помогает Европейскому союзу (ЕС) бороться с кибератаками во время выборов в Европейский парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

По словам Столтенберга, накануне выборов в Европарламент эксперты НАТО обсудили с представителями ЕС соответствующие меры защиты от киберугроз во время голосования.

"Экспертная группа НАТО несколько недель назад встретилась со специалистами ЕС, чтобы обсудить конкретные меры по противодействию киберугрозам и дезинформации накануне выборов в Европарламент", - рассказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО и ЕС в режиме реального времени осуществляют обмен информацией о вредоносных программах и кибератаках. Он добавил, что альянсу удалось не допустить распространение присутствия в интернете террористической организации "Исламское государство".


Кроме того, глава НАТО заявил, что Российская Федерация "целенаправленно вмешивается в жизнь демократических стран, распространяя неправдивую информацию и совершая кибератаки".

"Это, прежде всего, происходит во время выборов", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что в странах Европейского союза начались выборы в Европейский парламент. В четверг, 23 мая, выборы начались в Британии и Нидерландах. В пятницу голосование прошло для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, Мальте и в Словакии. В других странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европейский парламент со стороны ряда стран, включая Россию.

 
 
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Столтенберг обвинил РФ во вмешательстве в демократические процессы.
 
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