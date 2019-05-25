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Впервые в истории белоруску избрали в состав исполкома ФИБА-Европа

26.05.2019 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего на места претендовали 38 кандидатов.

Впервые в истории белоруску избрали в состав исполкома ФИБА-Европа
На генеральной ассамблее Международной федерации баскетбола (FIBA) в Европе в Мюнхене состоялись выборы руководящих органов организации, сообщает официальный сайт БФБ.

Генеральный секретарь и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина избрана в состав исполкома ФИБА Европа. Всего на 23 места претендовали 38 кандидатов, Маринина набрала 10-е количество голосов — 36.

Впервые в истории отечественного баскетбола Беларусь будет представлена в исполнительных органах международной организации.

В ассамблее принимали участие руководители 50 национальных федераций континента, президент ФИБА Орасио Мураторе, генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис, а также почетные гости. Нашу страну представляла делегация во главе с председателем федерации Максимом Рыженковым.



В ходе выборов президентом ФИБА Европа переизбран Тургай Демирель (Турция), казначеем — Карл Таллер (Австрия). В состав исполкома вошли 23 представителя национальных федераций.


 
 
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