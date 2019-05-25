Впервые в истории белоруску избрали в состав исполкома ФИБА-Европа

сайт БФБ . На генеральной ассамблее Международной федерации баскетбола (FIBA) в Европе в Мюнхене состоялись выборы руководящих органов организации, сообщает официальный





Генеральный секретарь и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина избрана в состав исполкома ФИБА Европа. Всего на 23 места претендовали 38 кандидатов, Маринина набрала 10-е количество голосов — 36.





Впервые в истории отечественного баскетбола Беларусь будет представлена в исполнительных органах международной организации.





В ассамблее принимали участие руководители 50 национальных федераций континента, президент ФИБА Орасио Мураторе, генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис, а также почетные гости. Нашу страну представляла делегация во главе с председателем федерации Максимом Рыженковым.











