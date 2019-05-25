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В Гродно водитель-милиционер сбил милиционера-мотоциклиста
Источник материала: Партизан
В официальные сводки происшествие не попало.
24 мая 2019 года. ДТП в участием милиционеров в Гродно. Фото из телеграм-канала «Nexta»
Происшествие случилось утром 24 мая рядом с Октябрьским РОВД Гродно. Именно сотрудниками этого отдела оказались оба участника ДТП, сообщает
Жизни милиционеров ничто не угрожает. Мотоциклиста забрала «скорая», но ничего, кроме ударов, врачи не диагностировали.
В официальные сводки происшествие не попало.
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В официальные сводки происшествие не попало.
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