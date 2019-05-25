В Гродно водитель-милиционер сбил милиционера-мотоциклиста





24 мая 2019 года. ДТП в участием милиционеров в Гродно. Фото из телеграм-канала «Nexta»





«Белсат» со ссылкой на телеграм-канал Nexta . Происшествие случилось утром 24 мая рядом с Октябрьским РОВД Гродно. Именно сотрудниками этого отдела оказались оба участника ДТП, сообщаетсо ссылкой на телеграм-канал





Жизни милиционеров ничто не угрожает. Мотоциклиста забрала «скорая», но ничего, кроме ударов, врачи не диагностировали.





В официальные сводки происшествие не попало.