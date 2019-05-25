Экологическая катастрофа в Воложинском районе: река сменила цвет

euroradio.fm . Экологическая катастрофа в Воложинском районе: в маленькую реку Воложинка попали отходы с насосной станции, передает





ОНТ , вода в реке стала молочного оттенка и источает едкий запах, а прибрежная трава покрылась желтой пленкой. Коммунальные службы слишком поздно обнаружили проблему. Как сообщает, вода в реке стала молочного оттенка и источает едкий запах, а прибрежная трава покрылась желтой пленкой. Коммунальные службы слишком поздно обнаружили проблему.





Причиной происшествия стала авария на насосной станции, из-за которой отходы попали в воду без очистки через аварийный сброс. Под угрозой загрязнения не только Воложинка, но также Ислочь, в которую впадает эта река. Грязные вещества могут попасть и в Неман через Ислочь.





Воложинскому коммунальному предприятию выставили штраф, ущерб окружающей среде оценен в 33 тысяч рублей.





Уровень загрязнения воды пока не называют. Ведутся исследования проб.



