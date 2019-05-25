|
Экологическая катастрофа в Воложинском районе: река сменила цвет
Источник материала: Партизан
В реку Воложинку попали отходы с насосной станции.
Экологическая катастрофа в Воложинском районе: в маленькую реку Воложинка попали отходы с насосной станции, передает
Как сообщает
Причиной происшествия стала авария на насосной станции, из-за которой отходы попали в воду без очистки через аварийный сброс. Под угрозой загрязнения не только Воложинка, но также Ислочь, в которую впадает эта река. Грязные вещества могут попасть и в Неман через Ислочь.
Воложинскому коммунальному предприятию выставили штраф, ущерб окружающей среде оценен в 33 тысяч рублей.
Уровень загрязнения воды пока не называют. Ведутся исследования проб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В реку Воложинку попали отходы с насосной станции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)