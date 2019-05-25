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Акция в Бресте: на площадь вышли более 200 человек

26.05.2019 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городе проходит акция против аккумуляторного завода.

Сегодня в Бресте проходит традиционная воскресная акция, направленная против аккумуляторного завода рядом с городом, который, по данным несущих круглосуточную вахту активистов( ), начал нелегально работать по ночам и отгружать готовую продукцию.

На площади Ленина в центре Бреста на сегодняшнюю акцию собрались более 200 человек, сообщает корреспондент Charter97.org.

 
Теги: Брест
 
 
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В городе проходит акция против аккумуляторного завода.
 
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