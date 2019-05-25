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Акция в Бресте: на площадь вышли более 200 человек
Источник материала: Партизан
В городе проходит акция против аккумуляторного завода.
Сегодня в Бресте проходит традиционная воскресная акция, направленная против аккумуляторного завода рядом с городом, который, по данным несущих круглосуточную вахту активистов( ), начал нелегально работать по ночам и отгружать готовую продукцию.
На площади Ленина в центре Бреста на сегодняшнюю акцию собрались более 200 человек, сообщает корреспондент
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В городе проходит акция против аккумуляторного завода.
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