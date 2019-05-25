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Белорусы завоевали три медали на этапе Кубка мира по гребле в Познани
Источник материала: Партизан
Белорусы завоевали три награды на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани.
Марина Литвинчук. БЕЛТА
Золото досталось байдарочницам Ольге Худенко и Марине Литвинчук на дистанции 500 м. На втором месте экипаж из Бельгии (Хермиен Петерс и Лиза Брокс), на третьем словенки Спела Пономаренко Янич и Аня Остерман.
Байдарочник Олег Юреня завоевал серебро на дистанции 1000 метров. Победителем в этих соревнованиях был португальский спортсмен Фернандо Пимента, а бронза у Йозефа Достала из Чехии.
В заезде каноэ на 200 м белорус Артем Козырь занял третье место. Победителем стал Зазе Надирадзе из Грузии, на втором месте Тимур Хайдаров из Казахстана.
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Белорусы завоевали три награды на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани.
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