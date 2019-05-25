Белорусы завоевали три медали на этапе Кубка мира по гребле в Познани





Марина Литвинчук. БЕЛТА





Золото досталось байдарочницам Ольге Худенко и Марине Литвинчук на дистанции 500 м. На втором месте экипаж из Бельгии (Хермиен Петерс и Лиза Брокс), на третьем словенки Спела Пономаренко Янич и Аня Остерман.





Байдарочник Олег Юреня завоевал серебро на дистанции 1000 метров. Победителем в этих соревнованиях был португальский спортсмен Фернандо Пимента, а бронза у Йозефа Достала из Чехии.









В заезде каноэ на 200 м белорус Артем Козырь занял третье место. Победителем стал Зазе Надирадзе из Грузии, на втором месте Тимур Хайдаров из Казахстана.