ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси меньше всех зарабатывают работники салонов красоты

26.05.2019 13:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Средняя зарплата белорусов в апреле составил 1074 рубля. Речь идет о начисленных суммах до уплаты налогов, то есть о "грязных".

А вот "чистыми" среднестатистический белорус получает 924 рубля, сообщает TUT.by ссылкой на официальную статистику.

Больше всех в апреле зарабатывали специалисты в сфере информационных технологий —  в среднем 4881 рубль, что на 393 рубля меньше, чем в марте. Высокие зарплаты сохраняются у работников пассажирского воздушного транспорта и вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования —  2495 рублей.

Средняя зарплата по стране имеют работники оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами —  1000 рублей, в организациях по их ремонту зарабатывают 1570 рублей. Более 1000 рублей получают в области технических наук, архитектуры, в сфере грузового железнодорожного транспорта, а также в строительстве и в промышленности.


Самые низкие зарплаты у сотрудников парикмахерских и салонов красоты —  555 рублей, работников культуры —  576 рублей, социальных работников —  578 рублей. В здравоохранении в апреле в среднем зарабатывали 810 рублей, в образовании —  729 рублей, в сельском и рыбном хозяйстве —  760 рублей.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя зарплата белорусов в апреле составил 1074 рубля. Речь идет о начисленных суммах до уплаты налогов, то есть о "грязных".
 
Новости дня
Новости разные
 
Босоножки на платформе или балетки? Рассказываем, как выбрать летнюю обувь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика