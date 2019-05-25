ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активисты нашли 20 расстрельных ям около Кобыляцкой горы — вторых Куропат

26.05.2019 13:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Куропаты под Минском или 9-й километр черниговской шоссе под Гомелем, Хайсы под Витебском или Кобыляцкая гора под Оршей – все это места захоронения жертв коммунистического террора. Но если в Куропатах расстрельные ямы давно зафиксированы и описаны по крайней мере топографически, то в других местах массовых расстрелов эта работа еще впереди.


Исследование местности с помощью современной техники и старых карт устроили члены инициативы «Кобыляки. Расстреляные в Орше»

Около двух десятков расстрельных ям 1930-х годов нашли и указали активисты в лесу у Кобыляцкой горы под Оршей – на месте сталинских расстрелов. Члены инициативы «Кобыляки. Расстреляные в Орше» провели специальное исследование местности с помощью современной техники и старых карт, передает "Белсат".

«Специально для этого я нашел старые карты, за 1941 год, и на них видно, что старые дороги сохранились. Те контуры, которые были в 41-м году, по которым, возможно, возили на расстрел сюда людей, они сохранились», – говорит Игорь Станкевич, координатор инициативы «Кобыляки. Расстреляные в Орше».

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Куропаты под Минском или 9-й километр черниговской шоссе под Гомелем, Хайсы под Витебском или Кобыляцкая гора под Оршей – все это места захоронения жертв...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь пытается закрыть кадровый дефицит иностранцами. Из каких стран к нам едут на заработки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика