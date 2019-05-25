Активисты нашли 20 расстрельных ям около Кобыляцкой горы — вторых Куропат





Исследование местности с помощью современной техники и старых карт устроили члены инициативы «Кобыляки. Расстреляные в Орше»





"Белсат" . Около двух десятков расстрельных ям 1930-х годов нашли и указали активисты в лесу у Кобыляцкой горы под Оршей – на месте сталинских расстрелов. Члены инициативы «Кобыляки. Расстреляные в Орше» провели специальное исследование местности с помощью современной техники и старых карт, передает





«Специально для этого я нашел старые карты, за 1941 год, и на них видно, что старые дороги сохранились. Те контуры, которые были в 41-м году, по которым, возможно, возили на расстрел сюда людей, они сохранились», – говорит Игорь Станкевич, координатор инициативы «Кобыляки. Расстреляные в Орше».