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Казахов на выборы зовут даже... яйца

26.05.2019 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Казахстане выпустили яйца с призывом прийти на президентские выборы, назначенные на 9 июня. Соответствующую продукцию презентовали на сельскохозяйственной выставке в парламенте страны.


Яйца с призывом к выборам. Фото: zakon.kz

На яйцах от компании «Алекри» было написано по-русски и по—казахски: «Все на выборы 9 июня», «Вперед Казахстан» и «Выбираем президента», сообщает zakon.kz.

На 9 июня в Казахстане назначены досрочные выборы — это первая избирательная кампания после отставки Нурсултана Назарбаева. Кандидатом от власти на их временный президент Касым-Жамарт Токаев.

Казахстанская оппозиция призывает к бойкоту выборов.


 
 
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В Казахстане выпустили яйца с призывом прийти на президентские выборы, назначенные на 9 июня. Соответствующую продукцию презентовали на сельскохозяйственной...
 
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