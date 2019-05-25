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Казахов на выборы зовут даже... яйца
Источник материала: Партизан
В Казахстане выпустили яйца с призывом прийти на президентские выборы, назначенные на 9 июня. Соответствующую продукцию презентовали на сельскохозяйственной выставке в парламенте страны.
Яйца с призывом к выборам. Фото: zakon.kz
На яйцах от компании «Алекри» было написано по-русски и по—казахски: «Все на выборы 9 июня», «Вперед Казахстан» и «Выбираем президента», сообщает
На 9 июня в Казахстане назначены досрочные выборы — это первая избирательная кампания после отставки Нурсултана Назарбаева. Кандидатом от власти на их временный президент Касым-Жамарт Токаев.
Казахстанская оппозиция призывает к бойкоту выборов.
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В Казахстане выпустили яйца с призывом прийти на президентские выборы, назначенные на 9 июня. Соответствующую продукцию презентовали на сельскохозяйственной...
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