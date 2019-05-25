BMW за 799 евро: осенью баварцы начнут продажи электросамоката E-Scooter

Источник материала: Tut.by

Электрические самокаты в Европе нынче — это модный, так сказать, тренд. Вот и в BMW решили попробовать себя на новом поприще — и представили свой электрический самокат E-Scooter.



Фото: BMW

Создан он совместными усилиями специалистов отделения BMW Lifestyle (в частности, занимающегося постройкой электрических велосипедов) и швейцарской компании Micro Mobility Systems . Напомним, что в начале прошлого года эта фирма показала забавный электрокар Microlino по мотивам послевоенной BMW Isetta.

Под ногами наездника E-Scooter располагается литий-ионная батарея, питающая заднее мотор-колесо — развивает оно 150 ватт, позволяя разгоняться самокату массой всего 9 кг до 20 км/ч (в Германии, например, это максимально допустимая для электросамокатов скорость). Полностью зарядить батарею можно за два часа, а полного заряда должно хватить на 12 км пробега.

Продажи электросамокатов BMW, которые будут предлагаться только в матово-черном цвете, начнутся в сентябре этого года. В Германии стоимость E-Scooter составит 799 евро.