Не прячьте вашу выручку. Советы адвоката честным предпринимателям, как уберечься от нарушений

Источник материала: Tut.by

Сокрытие выручки, неуплата налогов с доходов за границей, работа с подставными компаниями. Продолжаем разбирать серые схемы, которые раскрывает Комитет госконтроля. Адвокат Сергей Зикрацкий дает советы честным предпринимателям, как уберечься от нарушений.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Неуплата налогов с доходов, полученных за границей

Схема. Семейная пара из Барановичей в 2013–2017 годах регулярно посещала Латвию, где снимала деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании. Эти доходы в налоговой они не декларировали.

Доказательная база. В 2015 году женщину попросили явиться в ИМНС задекларировать доходы, поскольку у налоговых органов были сведения, что ее расходы превышали официальные доходы. Однако женщина решила утаить факт получения денег за границей. Впоследствии Барановичский межрайотдел управления ДФР КГК по Брестской области провел проверку.

Ущерб: за пять лет супруги обналичили более 400 тысяч евро и 140 тысяч долларов.

Что грозит. За уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах на супругов заведены уголовные дела (ч. 1 и ч. 2 ст. 243 УК «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов»).

По первой виновным грозит штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

По второй — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Семейной паре также начислен подоходный налог в размере 120 тысяч рублей — эта сумма и пеня по ней в полном объеме уже поступили в бюджет.

Комментарий адвоката Сергея Зикрацкого. Само по себе открытие компании за границей не запрещено. Однако внесение средств в уставный фонд или расчет за приобретаемые доли в компании — это операции, на проведение которых нужно получить разрешение Нацбанка.

Кроме того, если владельцы белорусских компаний активно используют подконтрольные им же зарубежные компании для торговых операций, это может рассматриваться нашими контролирующими органами в качестве схемы по уклонению от уплаты налогов.

В частности, если зарубежной компанией фактически управляют из Беларуси, то она может быть расценена для целей налогообложения как именно белорусская организация. Соответственно, полученные такой компанией доходы будут считаться доходами, подлежащими налогообложению в Беларуси.

Помните, что торговые реестры многих стран открыты, а правоохранительные и иные органы других государств активно сотрудничают с белорусскими правоохранителями, что позволяет выявлять реальных владельцев иностранных компаний.

Сокрытие выручки в сети ресторанов

Схема. Владельцы сети ресторанов японской кухни в Минске с апреля 2016 года по март 2017-го занижали размер собственной выручки, чтобы платить меньше налогов. С этой целью в бухучете компании не отражалась часть налички, которая поступала от реализации продукции.

Доказательная база: совместный рейд оперативников УДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску и сотрудников столичного управления Следственного комитета.

Ущерб: потери бюджета из-за недоплаты налогов, по предварительной оценке, составили около 80 тысяч рублей.

Что грозит. Владельцам сети ресторанов инкриминируется причинение ущерба государству в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов»).

Им могут ограничить свободу на срок до пяти лет или лишить свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества (или без конфискации) и с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Директор (он же совладелец) заключен под стражу. В офисах компании и по месту жительства подозреваемых изъято 20 тысяч долларов. Также наложен арест на их имущество, включая 10 автомобилей.

Комментарий адвоката Сергея Зикрацкого. Работа в сфере общественного питания чревата большим риском налоговых правонарушений. Расчет здесь нередко производится наличными. И некоторые суммы могут «пробиваться по кассе» с задержкой: клиент получает предчек, расплачивается по нему наличными и не требует кассовый чек.

Поэтому у руководства заведений общепита может возникнуть соблазн не проводить часть выручки по кассе, а наличные затем использовать для приобретения продуктов или выплаты зарплаты сотрудникам в конвертах.

Такие схемы работы выявляются благодаря контрольным закупкам, анализу информации о выручке аналогичных субъектов хозяйствования, опросам персонала, рейдам и изучению документов двойной бухгалтерии — она зачастую ведется на компьютерах организации и легко обнаруживается в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Незаконная торговля алкоголем

Схема. Общество с ограниченной ответственностью из Бобруйска продавало в своих продовольственных магазинах алкоголь в розницу. При этом фирма не обращалась в управление торговли горисполкома за выдачей специального разрешения (лицензии) на реализацию спиртного в этих точках.

Доказательная база: факт выявлен Бобруйским межрайонным отделом управления ДФР КГК по Могилевской области в ходе проверок, проведенных совместно с ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома.

Ущерб. С июля 2018 года по февраль 2019-го в двух магазинах этой коммерческой структуры было продано алкоголя на 1420 рублей. Кроме того, контролеры изъяли из торговых залов ООО около 900 л спиртного.



Фото: Reuters

Наказание. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП «Незаконная предпринимательская деятельность».

По этой статье предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо до 500 базовых величин (до 12 750 рублей) с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью. Протокол направлен для рассмотрения в экономический суд Могилевской области.

Комментарий адвоката Сергея Зикрацкого. Работа без лицензии расценивается как незаконная предпринимательская деятельность. В данном случае предприятие привлекли к административной ответственности, но законом за это предусмотрена и уголовная (статья 233 УК).

К розничной торговле алкоголем государство предъявляет жесткие требования. Основное требование — у организации, которая продает алкоголь таким образом, должен быть торговый зал площадью не менее 50 квадратных метров.

Нужно обязательно соблюдать и другие условия: иметь сопроводительные документы на алкоголь, не допускать просрочку оплаты за поставленный алкоголь более одного раза в течение календарного года. Кроме того, в договорах на поставку алкоголя не должно быть положений о вознаграждении за операции, которые относятся к торгово-технологическому процессу (например, нельзя выплачивать вознаграждение за выкладку товара на полки).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Несоблюдение сроков внешнеторговых операций

Нарушение. В минувшем году 32 предприятия Могилевской области несвоевременно получали от партнеров из-за рубежа товары по импортным контрактам. Кроме того, они не получили в установленный срок деньги за экспортированную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги на общую сумму 200 тысяч долларов, 2,6 млн евро и 280 млн российских рублей.

Доказательная база: контрольно-аналитические мероприятия КГК Могилевской области.

Ущерб. Хотя просроченные долги иностранных контрагентов уменьшились в прошлом году на четверть, однако их сумма на начало 2019 года составила около 50 млн рублей. При этом более 60% задолженности приходилось на зарубежных партнеров бобруйских организаций.

Наказание. Субъекты хозяйствования и 34 должностных лица оштрафованы на общую сумму 418 тысяч рублей. Руководителям предприятий предложено принять меры с тем, чтобы взыскать с недобросовестных контрагентов штрафы, выписанные КГК, а также неустойки, оговоренные контрактами.

Комментарий адвоката Сергея Зикрацкого. Ответственность за невозврат валютной выручки — обратная сторона медали работы госорганов Беларуси по искусственному увеличению экспорта. Облисполкомы доводят до подведомственных предприятий планы по экспорту выпускаемой продукции. А если предприятие выполнит текущий план, то ему, скорее всего, увеличат план на следующий период.

В ситуации, когда постоянные партнеры не готовы покупать у предприятия все больше и больше выпускаемой продукции, его руководители готовы продать свой товар любой первой попавшейся компании — лишь бы выполнить план по отгрузкам на экспорт.

В этих условиях у недобросовестных контрагентов возникает соблазн зарегистрировать фирму-однодневку в одном из российских регионов, купить товар и не расплатиться.

Чтобы не попасть в такую историю, рекомендую тщательно проверять своих контрагентов. Реестр юридических лиц в России открытый и бесплатный, в нем всегда можно проверить, когда и где была зарегистрирована компания, кто ее учредители и директоры, каков размер уставного фонда.

Кроме того, целесообразно проверить информацию о наличии судебных процессов с участием такой компании, возбужденных в ее отношении исполнительных производствах, присутствии этой компании в черных списках недобросовестных контрагентов.

Что касается контрагентов из Беларуси, то есть целый десяток онлайн-сервисов, которые помогают их проверять.

Подлог документов и неуплата налогов

Схема. Частный мясокомбинат из Минского района исказил свой бухгалтерский учет с помощью подложной документации, составленной от имени лжеструктур.

В этих фиктивных первичных документах была завышена цена оборудования — оно было нужно мясокомбинату для переработки и производства колбасных изделий. При этом комбинат купил это оборудование за наличные деньги и незаконно ввез его в страну из Российской Федерации. Сделку совершили в 2013 году, но в документах указали 2015-й.

Доказательная база: материалы проверки управления ДФР КГК по Минской области и г. Минску.

Ущерб. Скрыв реальные затраты на покупку оборудования, мясокомбинат не доплатил в бюджет более 200 тысяч рублей.

Что грозит. Директор мясокомбината уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов».

Руководителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества (или без конфискации) и с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. На имущество фигуранта наложен арест.

Напомним, что особо крупным размером ущерба признается уклонение от уплаты сумм налогов, сборов на сумму, которая в 2500 и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. Сегодня базовая величина в Беларуси составляет 25,5 рубля.

Комментарий адвоката Сергея Зикрацкого. Оборудование, которое ввезено в страну по серым схемам в обход уплаты таможенных сборов и налогов, зачастую стоит гораздо дешевле, чем оборудование, ввезенное законно. Но для того, чтобы оборудование работало легально, необходимо его официально оформить. Здесь на «помощь» бизнесменам приходят лжепредпринимательские структуры, которые оформляют фиктивные документы на поставку нужных им товаров.

Такие схемы могут быть выявлены как после раскрытия самой лжепредпринимательской структуры, так и в ходе проверки на предприятии.

В случае с частным мясокомбинатом, по всей видимости, под сомнение были поставлены сроки приобретения оборудования, что позволило выявить фиктивную сделку.

Работа с лжепредпринимательскими структурами может привести к тому, что контролеры проведут дополнительные проверки предприятия. Ведь если оборудование покупалось за наличные, то эти деньги не были отражены в бухгалтерском учете. Это, в свою очередь, даст сигнал контролерам о незаконной деятельности организации.

К слову, 19 июля 2019 года вступят изменения в Уголовный кодекс. Теперь по ч. 1 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) будут привлекать к ответственности, если налоги не уплачены на сумму не менее двух тысяч базовых величин (ранее была одна тысяча базовых величин), а ответственность по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) наступит, если налоги не уплачены на сумму 3500 и более базовых величин (ранее — 2500 базовых величин).