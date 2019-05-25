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Пограничники устроили праздник для жителей города в Брестской крепости
26.05.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28 мая 2019 года органы пограничной службы отмечают свой профессиональный праздник.
Накануне, 26 мая, в мемориальном комплексе «Брестская крепость – Герой» в районе Северных ворот Кобринского укрепления состоялись праздничные мероприятия.
В программе мероприятия: плац – концерт образцово – показательного оркестра Брестской пограничной группы, викторины и конкурсы для детей, выставка военной техники и оружия.
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28 мая 2019 года органы пограничной службы отмечают свой профессиональный праздник. Накануне, 26 мая, в мемориальном комплексе «Брестская крепость – Герой» в...
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