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Пограничники устроили праздник для жителей города в Брестской крепости

26.05.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 мая 2019 года органы пограничной службы отмечают свой профессиональный праздник.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66525.php

Пограничники устроили праздник для жителей города в Брестской крепости

Накануне, 26 мая, в мемориальном комплексе «Брестская крепость – Герой» в районе Северных ворот Кобринского укрепления состоялись праздничные мероприятия.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66525.php

Пограничники устроили праздник для жителей города в Брестской крепости

В программе мероприятия: плац – концерт образцово – показательного оркестра Брестской пограничной группы, викторины и конкурсы для детей, выставка военной техники и оружия.

 
 
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  28 мая 2019 года органы пограничной службы отмечают свой профессиональный праздник. Накануне, 26 мая, в мемориальном комплексе «Брестская крепость – Герой» в...
 
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