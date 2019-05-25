|
Илона Маска назвали самым высокооплачиваемым руководителем компании в США
Источник материала: Партизан
Его вознаграждение за работу в Tesla в прошлом году составило 2,28 млрд долларов.
В пятерку самых высокооплачиваемых глав компаний входят президент и гендиректор Discovery Inc. Дэвид Заслав (129 миллионов долларов), гендиректор Palo Alto Networks Найкш Арора (125 миллионов долларов), содиректор Oracle Майкл Херд (108 миллионов долларов), содиректор Oracle Сафра Кац (108 миллионов долларов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его вознаграждение за работу в Tesla в прошлом году составило 2,28 млрд долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)