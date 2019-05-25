Илона Маска назвали самым высокооплачиваемым руководителем компании в США

составила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний США. Рейтинг возглавил руководитель Tesla Илон Маск. В 2018 году его вознаграждение составило 2,284 миллиарда долларов, и это на 4 575 310% больше, чем в 2017 году. Из этой суммы его зарплата составляет 56 тысяч долларов, а остальная часть приходится на опционы на акции компании.