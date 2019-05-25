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Илона Маска назвали самым высокооплачиваемым руководителем компании в США

26.05.2019 16:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его вознаграждение за работу в Tesla в прошлом году составило 2,28 млрд долларов.



The New York Times составила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний США. Рейтинг возглавил руководитель Tesla Илон Маск. В 2018 году его вознаграждение составило 2,284 миллиарда долларов, и это на 4 575 310% больше, чем в 2017 году. Из этой суммы его зарплата составляет 56 тысяч долларов, а остальная часть приходится на опционы на акции компании.

 

В пятерку самых высокооплачиваемых глав компаний входят президент и гендиректор Discovery Inc. Дэвид Заслав (129 миллионов долларов), гендиректор Palo Alto Networks Найкш Арора (125 миллионов долларов), содиректор Oracle Майкл Херд (108 миллионов долларов), содиректор Oracle Сафра Кац (108 миллионов долларов).

 
 
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Его вознаграждение за работу в Tesla в прошлом году составило 2,28 млрд долларов.
 
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