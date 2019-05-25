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NEXTA: Ночью по тревоге подняли весь состав СК по Могилевской области

26.05.2019 16:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудников собрали на экстренное совещание.

В Могилевской области за взятку в крупном размере задержали сотрудника Следственного комитета, капитана Ю. Клопова. Об этом сообщает телеграмм-канал «NEXTA», передает «Белсат».

По этому поводу сотрудников областного СК ночью 25 мая подняли на экстренное селекторное совещание. На нем сообщили, что впредь следователи будут посещать в качестве экскурсий места заключения и смотреть фильмы о профилактике коррупции.

Официальных сообщений ни Следственного комитета, ни КГБ по поводу задержания на данный момент нет


 
 
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Сотрудников собрали на экстренное совещание.
 
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