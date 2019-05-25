Google забила последний гвоздь в гроб Huawei









Теперь любым американским компаниям запрещено иметь с ней какое-либо дело, причем от сотрудничества с данным производителем отказываются и компании из других регионов мира, что негативно сказывается на его бизнесе.





24 мая 2019 года американская корпорация Google забила последний гвоздь в гроб данного производителя электроники, которому уже в скором будущем может прийти полный конец.





Считанные часы назад Google удалила все смартфоны Huawei из списка устройств Android Enterprise Recommended. В такой попадают гаджеты, которые «поисковой гигант» рекомендует покупать корпоративным пользователям по различным причинам. До этого самого момента некоторые телефоны китайской корпорации были в этом списке, причем было сказано о том, что они пользуются полной поддержкой «поискового гиганта». Тем не менее, от всего этого не осталось и следа. Американская компания выставила все в таком виде, словно телефонов Huawei и Honor вообще больше не существует.





Дошло дело до того, что с официального сайта компании удалила все упоминания смартфона Nexus 6P, который был выпущен Huawei специально для Google. Судя по всему, американская корпорация решила полностью перестраховаться, исполнив требование правительства США так сильно, насколько это вообще было возможно. Все это говорит о том, что «поисковой гигант» не готов ни к какому диалогу с компанией из Китая, опасаясь получить штраф или самому попасть под санкции. На практике это означает, что пользователи всех смартфонов от китайской корпорации могут забыть об обновлениях Android и работающих сервисах Google.









Компания Huawei сможет и дальше пользоваться сервисами Google, но только до 19 августа 2019 года, тогда как затем она мгновенно лишится всех американских сервисов и технологий. Хоть китайская корпорация и говорит о том, что она уже осенью выпустит на рынок замену Android, но в подобное практически никто не верит. Во всем этом, конечно, нет ничего хорошего, но на одном из самых крупных в мире производителей электроники, наверное, уже вскоре можно будет ставить крест. Единственным спасением для компании может стать только торговое соглашение США и Китая, на основании которого санкции с китайской компании снимут.