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Украина пригрозила России "гамбургскими" санкциями за отказ от освобождения моряков

26.05.2019 16:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия должна в течение месяца освободить украинские корабли и моряков, захваченные в Керченском проливе.



Украина будет инициировать введение новых санкций против России, если страна-агрессор откажется выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинские корабли и моряков, сообщил в комментарии "Укринформу" посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков… Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых гамбургских санкций в отношении России", - пообещал он.

Дипломат также призвал правительство Германии и главу МИД Хайко Мааса требовать от Кремля немедленного выполнения решения Международного морского трибунала: освобождения 24 военнопленных украинских моряков, трех кораблей ВМС Украины и обеспечения условий для их возвращения.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Решение поддержали 19 судей, российский судья голосовал "против".

Теперь Россия в течение месяца должна закрыть незаконно начатые уголовные дела и отпустить украинских моряков, обеспечив условия для возвращения военнопленных и кораблей в Украину. Выполнение решения является обязательным. Дело об иммунитетах кораблей и моряков ВМСУ по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

В российском МИДе заявили о том, что захват украинских кораблей и моряков якобы не входит в юрисдикцию международного арбитража. Тем не менее, инцидент в Керченском проливе является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. 


В свою очередь новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назвал выполнение страной-агрессором решения трибунала ООН "первым сигналом о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер также призвал РФ выполнить требование Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков. 

25 ноября 2018 года российские спецназовцы атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки".

 
 
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Россия должна в течение месяца освободить украинские корабли и моряков, захваченные в Керченском проливе.
 
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