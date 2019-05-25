







"Укринформу" посол Украины в Германии Андрей Мельник. Украина будет инициировать введение новых санкций против России, если страна-агрессор откажется выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинские корабли и моряков, сообщил в комментариипосол Украины в Германии Андрей Мельник.





"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков… Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых гамбургских санкций в отношении России", - пообещал он.





Дипломат также призвал правительство Германии и главу МИД Хайко Мааса требовать от Кремля немедленного выполнения решения Международного морского трибунала: освобождения 24 военнопленных украинских моряков, трех кораблей ВМС Украины и обеспечения условий для их возвращения.





Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Решение поддержали 19 судей, российский судья голосовал "против".





Теперь Россия в течение месяца должна закрыть незаконно начатые уголовные дела и отпустить украинских моряков, обеспечив условия для возвращения военнопленных и кораблей в Украину. Выполнение решения является обязательным. Дело об иммунитетах кораблей и моряков ВМСУ по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.





В российском МИДе заявили о том, что захват украинских кораблей и моряков якобы не входит в юрисдикцию международного арбитража. Тем не менее, инцидент в Керченском проливе является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.









В свою очередь новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назвал выполнение страной-агрессором решения трибунала ООН "первым сигналом о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".





Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер также призвал РФ выполнить требование Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков.



