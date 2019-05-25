Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

Отмечается также, что идея о том, чтобы выделить антропоцен в отдельную эпоху появилась уже давно, но геологи не могли принять такое решение без дискуссий. Исследователи не отрицают того, что человечество действительно оставило свой след, но они обсуждали то, насколько он значим в истории планеты.





Кроме того, ученые дискутируют о том, когда началась эпоха антропоцена. По их словам, сразу назвать четкие временные рамки очень трудно. Решение о выделении отдельной геологической эпохи также осложняется тем, что в 2016 году исследователи разделили нынешнюю эпоху, голоцен, на три отдельных периода.





Теперь рабочая группа должна согласовать четкую границу раздела между голоценом и антропоценом. Для этого они должны найти четкий маркер, такой, как резкое изменение в количестве радиоизотопов или увеличение соотношения в породах определенных молекул.