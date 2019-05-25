ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

26.05.2019 15:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Рабочая группа исследователей Международной комиссии по стратиграфии (ICS) большинством голосом проголосовала за признание наступления антропоцена – новой геологической эпохи, которая обусловлена действиями человека, сообщает Science Alert. Отмечается, что о решении официально будет оглашено на протяжении следующих нескольких лет.

Отмечается также, что идея о том, чтобы выделить антропоцен в отдельную эпоху появилась  уже давно, но геологи не могли принять такое решение без дискуссий. Исследователи не отрицают того, что человечество действительно оставило свой след, но они обсуждали то, насколько он значим в истории планеты.

Кроме того, ученые дискутируют о том, когда началась эпоха антропоцена. По их словам, сразу назвать четкие временные рамки очень трудно. Решение о выделении отдельной геологической эпохи также осложняется тем, что в 2016 году исследователи разделили нынешнюю эпоху, голоцен, на три отдельных периода.

Теперь рабочая группа должна согласовать четкую границу раздела между голоценом и антропоценом. Для этого они должны найти четкий маркер, такой, как резкое изменение в количестве радиоизотопов или увеличение соотношения в породах определенных молекул.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочая группа исследователей Международной комиссии по стратиграфии (ICS) большинством голосом проголосовала за признание наступления антропоцена – новой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дожди и до +25°C. На 27 мая в Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика