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Натоящая майская погода! На 27 мая: до +26 и грозы
Источник материала: Партизан
Всю прошлую неделю белорусы наслаждались солнечной теплой погодой, однако теперь нас ожидает немного дождей и гроз.
Как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник 27 мая будет облачно с прояснениями. В Гродненской и Витебской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
Но особо холоднее при этом не станет. Температура воздуха ночью - от +6 до +12 градусов, днем - от +18 до +23. А на юге и вовсе до +26!
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Всю прошлую неделю белорусы наслаждались солнечной теплой погодой, однако теперь нас ожидает немного дождей и гроз.
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