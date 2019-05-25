ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Натоящая майская погода! На 27 мая: до +26 и грозы

26.05.2019 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Всю прошлую неделю белорусы наслаждались солнечной теплой погодой, однако теперь нас ожидает немного дождей и гроз.

Как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник 27 мая будет облачно с прояснениями. В Гродненской и Витебской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Но особо холоднее при этом не станет. Температура воздуха ночью - от +6 до +12 градусов, днем - от +18 до +23. А на юге и вовсе до +26!

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всю прошлую неделю белорусы наслаждались солнечной теплой погодой, однако теперь нас ожидает немного дождей и гроз.
 
Новости дня
Новости разные
 
BMW за 799 евро: осенью баварцы начнут продажи электросамоката E-Scooter
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика