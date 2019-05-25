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Коломойский считает, что Украине следует объявить дефолт

26.05.2019 16:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Коломойский считает, что Украине следует объявить дефолт

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил газете Financial Times, что новому президенту страны Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и списать внешний долг государства.

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция», — сказал он. «Это пример для Украины», — добавил Коломойский.

В 2015-м Греция вовремя не выплатила Международному валютному фонду (МВФ) €1,6 млрд, что эквивалентно дефолту, пишет РБК.

Коломойский считает, что Украине не нужно бояться дефолта. «Сколько раз Аргентина объявляла о дефолте?» — сказал он и добавил, что в результате Буэнос-Айрес реструктурировал задолженность и теперь «все в порядке».

По словам бизнесмена, победа Зеленского на выборах президента говорит о том, что граждане страны хотят отдохнуть от реформ, которых требует МВФ. «Если Зеленский будет слушать Запад и не станет делать собственных назначений, то он закончит как Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки — 5,10 или 15% вместо 73», — считает Коломойский.

 
 
 
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил газете Financial Times, что новому президенту страны Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и списать внешний долг...
 
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