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Беларусь впервые будет представлена в исполнительных органах ФИБА-Европа

26.05.2019 17:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь впервые будет представлена в исполнительных органах ФИБА-Европа
Фото из открытых источников

На Генеральной ассамблее Международной федерации баскетбола (FIBA) в Европе, которая прошла в Мюнхене, состоялись выборы руководящих органов организации. Генеральный секретарь и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина избрана в состав исполкома ФИБА-Европа, сообщили представители нашей федерации.

Беларусь впервые будет представлена в исполнительных органах ФИБА-Европа Белорусские баскетболистки пробились на чемпионат Европы-2019

Отмечается, что на 23 места претендовали 38 кандидатов, Беларусь получила 36 голосов. В состав исполкома вошли 23 представителя национальных федераций. Кроме того, во время выборов переизбраны на новый срок президент ФИБА-Европа Тургай Демирель (Турция), казначей организации Карл Таллер (Австрия).

Отметим, что Беларусь впервые будет представлена в исполнительных органах ФИБА-Европа.

 
 
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Генеральный секретарь и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина избрана в состав исполкома ФИБА-Европа.
 
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