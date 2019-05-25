Источник материала: Аргументы и факты

На Генеральной ассамблее Международной федерации баскетбола (FIBA) в Европе, которая прошла в Мюнхене, состоялись выборы руководящих органов организации. Генеральный секретарь и исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина избрана в состав исполкома ФИБА-Европа, сообщили представители нашей федерации.

Отмечается, что на 23 места претендовали 38 кандидатов, Беларусь получила 36 голосов. В состав исполкома вошли 23 представителя национальных федераций. Кроме того, во время выборов переизбраны на новый срок президент ФИБА-Европа Тургай Демирель (Турция), казначей организации Карл Таллер (Австрия).

Отметим, что Беларусь впервые будет представлена в исполнительных органах ФИБА-Европа.