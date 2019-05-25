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Зеленский призывает МВД не применять меры против "политических протестующих", если они не нарушают правопорядок

26.05.2019 16:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Министерство внутренних дел Украины не принимать меры против людей, протестующих по политическим мотивам, если они не нарушают правопорядок.

"Критики не боюсь", - подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что выяснил информацию о якобы задержании двух молодых людей, которые устроили протест против действующего президента в Ровно.

"Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - указал он.

Как сообщило издание UA:Рівне, 25 мая 20-летний мужчина и 16-летняя девушка провели на главной площади Ровно импровизированный митинг за импичмент президента Украины Зеленского, держа в руках вручную изготовленные плакаты соответствующего содержания. По их словам, они были задержаны правоохранителями, о чем те заявили им в отделении, но после составления админпротоколов протестующих отпустили.

В тот же день в полиции сообщили, что участников митинга не задерживали, а пригласили в отделение полиции, на что те якобы добровольно согласились. При этом в полиции заявляют, что митинг был несанкционированным, так как его участники не подали заблаговременно соответствующую заявку, в связи с чем протоколы и были составлены.

26 мая начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук инициировал комплексную служебную проверку по составлению админматериалов на участников данной акции.

В полиции отмечают, что проверку составленных админпротоколов, а также Книгу доставленных и приглашенных в отдел полиции осуществляла Ровенская местная прокуратура, и нарушений со стороны полицейских она не обнаружила.

В то же время, в полиции отмечают, что для недопущения подобных инцидентов личному составу полиции области будет доведена необходимость применения прежде всего методов коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский призывает Министерство внутренних дел Украины не принимать меры против людей, протестующих по политическим мотивам, если...
 
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