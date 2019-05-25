Лидеры стран ЕС хотят видеть женщину главой ЕЦБ или Европейского совета - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Лидеры стран Европейского союза призывают назначить хотя бы одну женщину на пост либо председателя Европейской комиссии, либо председателя Европейского совета, пишет Guardian.

Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск, которые занимают эти посты в настоящее время, покинут их после окончания проходящих сейчас выборов в Европейский парламент.

После того как станут известны результаты выборов, лидеры всех 28 стран ЕС будут пытаться достичь консенсуса, кто именно займет эти посты. Призыв назначить женщину был выдвинут 70 серьезными европейскими политиками и бывшими премьер-министрами, отмечает издание.

Из женщин основными кандидатами на один из этих постов считаются президент Литвы Даля Грибаускайте, Кристалина Георгиева из Всемирного банка и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, отмечает BBC.

При этом Times пишет, что все теперь смотрят на канцлера Германии Ангелу Меркель как на возможного нового лидера ЕС. Многие считают, что она согласится на эту роль, если результаты выборов в Европейский парламент приведут к политическому хаосу и если не будет найден выход из тупика, в котором оказался Brexit.

Лидеры стран ЕС соберутся в Брюсселе во вторник для того, чтобы начать сложный процесс решения, кто именно заменит Юнкера и Туска.

Меркель пророчат пост председателя Европейского совета. Этот человек должен будет председательствовать на саммитах лидеров стран ЕС, а также приводить их к консенсусу по целому ряду вопросов.

Сама Меркель отрицает, что заинтересована в этой должности, но многие специалисты отмечают, что на данном этапе ни один политик не выразит публично своего интереса.

При этом разговоры о том, что Ангела Меркель все-таки может быть заинтересована, начались всерьез после того, как в интервью газете Suddeutsche Zeitung она сказала: "Многие озабочены тем, что происходит в Европе, и я тоже. Я считаю, что я обязана присоединиться к ним, чтобы обеспечить будущее Европы".

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер продвигает кандидатуру Меркель, но добавляет, что серьезно этот вопрос будет обсуждаться лишь после того, как будут известны результаты выборов в Европейский парламент.

Насколько известно, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, новая глава партии ХДС, которую еще недавно возглавляла сама Меркель, также хотела бы, чтобы ее предшественница перешла в европейскую политику, пишет Times.