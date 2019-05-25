ЦСКА под началом Гончаренко завершил сезон победой 6:0 и завоевал прямую путевку в Лигу Европы

Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко победой со счетом 6:0 завершил чемпионат российской премьер-лиги сезона-2018/19.

26 мая ЦСКА разгромил самарские «Крылья Советов».

ЦСКА — «Крылья Советов» — 6:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао (Васин, 53), Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Ахметов (Бистрович, 79), Бийол (Нисимура, 58), Сигурдссон, Чалов.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Самарджич, Шейдаев, Рабиу (Киселев, 63), Зотов, Антон (Зиньковский, 69), Ткачук, Тимофеев, Бурлак, Яковлев.

Голы: 1:0 — Чалов (4), Магнуссон (48), 3:0 — Бийол (52), 4:0 — Сигурдссон (56), 5:0 — Чалов (73), 6:0 — Обляков (80).

Благодаря поражению «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) ЦСКА поднялся на 4-ю итоговую строку в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.

От бронзы армейцев отделили 5 очков. Призовую тройку составили питерский «Зенит» (64 очка), московский «Локомотив» (56) и «Краснодар» (56).

Виктор Гончаренко, возглавивший ЦСКА в декабре 2016-го, после двух серебряных сезонов впервые остался без медалей.

Напомним, что прошлым летом ЦСКА кардинально обновил состав. И после непростого старта сезона к зиме армейцы набрали хороший ход и даже претендовали на золото. Однако неудачный весенний отрезок отбросил молодую команду за черту призеров, причем перед заключительным туром москвичи занимали 5-е место.