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ЦСКА под началом Гончаренко завершил сезон победой 6:0 и завоевал прямую путевку в Лигу Европы
Источник материала: Tut.by
Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко победой со счетом 6:0 завершил чемпионат российской премьер-лиги сезона-2018/19.
26 мая ЦСКА разгромил самарские «Крылья Советов».
ЦСКА — «Крылья Советов» — 6:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао (Васин, 53), Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Ахметов (Бистрович, 79), Бийол (Нисимура, 58), Сигурдссон, Чалов.
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Самарджич, Шейдаев, Рабиу (Киселев, 63), Зотов, Антон (Зиньковский, 69), Ткачук, Тимофеев, Бурлак, Яковлев.
Голы: 1:0 — Чалов (4), Магнуссон (48), 3:0 — Бийол (52), 4:0 — Сигурдссон (56), 5:0 — Чалов (73), 6:0 — Обляков (80).
Благодаря поражению «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) ЦСКА поднялся на 4-ю итоговую строку в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.
От бронзы армейцев отделили 5 очков. Призовую тройку составили питерский «Зенит» (64 очка), московский «Локомотив» (56) и «Краснодар» (56).
Виктор Гончаренко, возглавивший ЦСКА в декабре 2016-го, после двух серебряных сезонов впервые остался без медалей.
Напомним, что прошлым летом ЦСКА кардинально обновил состав. И после непростого старта сезона к зиме армейцы набрали хороший ход и даже претендовали на золото. Однако неудачный весенний отрезок отбросил молодую команду за черту призеров, причем перед заключительным туром москвичи занимали 5-е место.
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Московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко победой со счетом 6:0 завершил чемпионат российской премьер-лиги сезона-2018/19.
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