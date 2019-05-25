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В Могилёве дворник украл диван, чтобы отдыхать на нём в бытовке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве дворник перенёс диван стоимостью 300 рублей из кладовки общежития в своё служебное помещение.
Как
Через некоторое время под подозрение правоохранителей попал 34-летний могилёвчанин, работающий дворником. Как рассказал подозреваемый, его заинтересовал бесхозный диван. Гражданин решил, что эта мебель здесь никому не нужна, забрал её к себе в бытовку и лежал на новом предмете интерьера в свободное от работы время.
Теперь мужчине пришлось вернуть диван владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
Стоит отметить, что диваны являются очень привлекательными предметами. В Минске был случай, когда женщина оставила диван без присмотра буквально на несколько минут, и его украли.
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Новости Беларуси. В Могилёве дворник перенёс диван стоимостью 300 рублей из кладовки общежития в своё служебное помещение. Как сообщает УВД Могилёвского...
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