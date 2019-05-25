ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хакеры атаковали госучреждения США программой спецслужб

26.05.2019 16:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Хакеры атаковали госучреждения при помощи технологии Агентства национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи служебных компьютеров в нескольких крупных городах от Пенсильвании до Техаса оказались под контролем злоумышленников. От сбоев в системе пострадали десятки больниц, аэропортов и промышленных предприятий.

Хакеры атаковали госучреждения США программой спецслужб

Требование хакеров – выплатить им 100 тысяч долларов в биткоинах. Для массированной атаки они использовали компьютерную программу, разработанную АНБ Соединённых Штатов. Разъяснений того, как такая секретная разработка попала в руки хакеров, в АНБ пока не дают.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Хакеры атаковали госучреждения при помощи технологии Агентства национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грозы и до 26 градусов тепла прогнозируют синоптики в Беларуси 27 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика