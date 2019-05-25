Хакеры атаковали госучреждения США программой спецслужб

Источник материала: СТВ

Новости США. Хакеры атаковали госучреждения при помощи технологии Агентства национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи служебных компьютеров в нескольких крупных городах от Пенсильвании до Техаса оказались под контролем злоумышленников. От сбоев в системе пострадали десятки больниц, аэропортов и промышленных предприятий.





Требование хакеров – выплатить им 100 тысяч долларов в биткоинах. Для массированной атаки они использовали компьютерную программу, разработанную АНБ Соединённых Штатов. Разъяснений того, как такая секретная разработка попала в руки хакеров, в АНБ пока не дают.