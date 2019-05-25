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В Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 8
Источник материала: СТВ
Новости Перу. Эпицентр подземных толчков располагался на суше примерно в 80 километрах к юго-востоку от города Лагунас и залегал на глубине более 100 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сведений о пострадавших нет, угрозы цунами для региона пока объявлено не было. Однако стихия уже вызвала плачевные последствия: без электричества остались десятки населенных пунктов, разрушены и повреждены около 100 домов, в том числе больниц.
Подземные толчки также ощущалось в Бразилии, Эквадоре и Колумбии.
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Новости Перу. Эпицентр подземных толчков располагался на суше примерно в 80 километрах к юго-востоку от города Лагунас и залегал на глубине более 100...
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