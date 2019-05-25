ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 8

26.05.2019 16:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Перу. Эпицентр подземных толчков располагался на суше примерно в 80 километрах к юго-востоку от города Лагунас и залегал на глубине более 100 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 8

Сведений о пострадавших нет, угрозы цунами для региона пока объявлено не было. Однако стихия уже вызвала плачевные последствия: без электричества остались десятки населенных пунктов, разрушены и повреждены около 100 домов, в том числе больниц.

В Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 8

Подземные толчки также ощущалось в Бразилии, Эквадоре и Колумбии.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Перу. Эпицентр подземных толчков располагался на суше примерно в 80 километрах к юго-востоку от города Лагунас и залегал на глубине более 100...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коломойский считает, что Украине следует объявить дефолт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика