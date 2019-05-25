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Лунный календарь на 27 мая: подкармливаем растения и чистим организм от шлаков
Источник материала: СТВ
27 мая – 23-ий лунный день. День провокаций – в это время можно наломать дров и сильно пожалеть об этом, так что постарайтесь ни с кем не ругаться, сдерживайте агрессию. В принципе, общаться лучше меньше – особенно избегайте новых компаний и неизвестных мест.
Из домашних дел хорошо заниматься влажной уборкой, стиркой, отнести вещи в химчистку. Хороший день для подкормки растений.
Не стоит стричь ногти, хорошо в этот день почистить организм от шлаков, полезными будут упражнения, направленные на растяжку сухожилий и связок.
Из еды пользу принесут всевозможные рыбные блюда и молочные продукты.
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27 мая – 23-ий лунный день. День провокаций – в это время можно наломать дров и сильно пожалеть об этом, так что постарайтесь ни с кем не ругаться, сдерживайте...
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