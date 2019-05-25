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Из Гомеля депортируют 65-летнего гражданина Украины

26.05.2019 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За Владимира Ландаря вступился правозащитник Леонид Судаленко.



21 мая начальник ОВД Гомельского райисполкома Василий Кравцов принял решение о депортации из Беларуси гражданина Украины Владимира Ландаря. 65-ти летний мужчина проживал в Гомеле в доме родственника без регистрации, что и явилось формальным поводом для столь сурового административного взыскания, пишет «Гомельская весна».

На приеме у правозащитника Леонида Судаленко мужчина рассказал, что в Гомеле у его была семья, супруга и сын являются белорусскими гражданами. С супругой он разошелся, взрослый сын проживает отдельно. Мужчина ни с кем не конфликтует, ни разу не привлекался к административной ответственности. Говорит даже участковый иногда смеялся, угрожая штраф выписать за отсутствие регистрации. И вдруг депортация с запретом на въезд в Беларусь сроком на 5 лет!

«21 мая меня по телефону вызвали в ОВД Гомельского района, где в срочном порядке приняли решение о депортации. Даже заставили съездить на вокзал и купить билет на автобус Гомель-Киев. Я родом с Полтавы, у меня там родственники живут, но я не хочу уезжать из Гомеля», - рассказал свою историю депортируемый иностранец.


Вместе с юристом подготовлена жалоба в управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома.

«В постановлении о депортации указано, что Владимир Ландарь свою вину признал и раскаялся, что является смягчающим вину обстоятельством. Тогда не понятно, почему к нему применена столь суровая санкция в виде депортации, да еще и на максимально возможный срок. В любом случае это дело должно пройти судебную проверку», - заявил правозащитник.


 
Теги: Гомель
 
 
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За Владимира Ландаря вступился правозащитник Леонид Судаленко.
 
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