ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прессбол»: Гендиректором «Динамо-Минск» будет экс-футболист и прокурорский работник

26.05.2019 17:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Футбольный клуб сейчас меняет собственника и переходит под эгиду Мингорисполкома.



Генеральным директором футбольного клуба "Динамо-Минск" станет Андрей Толмач. Об этом сообщает «Прессбол»со ссылкой на свои источники.

39-летний Толмач сейчас возглавляет клуб по мини-футболу "Столица" и сборную Беларуси. Его образовательный багаж — БГУФК и Белорусский институт правоведения. В большом футболе он играл за минскую "Атаку", в двух сезонах провел 22 матча и забил два мяча.


В 2004 году перешел на тренерскую работу в качестве помощника Юрия Поклада в мини-футбольный "БГУФК-Моноракурс". Затем работал в Оршанском "Витэне". Помимо спорта 10 лет отдал работе в органах прокуратуры.

Нынешний руководитель минского "Динамо" Сергей Перников покинет клуб с 1 июня. Вместе с ним уходит и спортивный директор Виталий Булыга. Клуб сейчас меняет собственника и переходит под эгиду Мингорисполкома. Экономический суд столицы признал, что компании Юрия Чижа 20 лет назад незаконно завладели акциями ФК "Динамо-Минск".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный клуб сейчас меняет собственника и переходит под эгиду Мингорисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилёве дворник украл диван, чтобы отдыхать на нём в бытовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика