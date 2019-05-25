|
В Вороновском районе горела баня
26.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
25.05.2019 в 22-33 поступило сообщение о пожаре бани в г.п. Радунь Вороновского района. В результате повреждены помещения моечного и парильного отделений на площади 50 кв.м., закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25.05.2019 в 22-33 поступило сообщение о пожаре бани в г.п. Радунь Вороновского района. В результате повреждены помещения моечного и парильного отделений на площади 50...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)