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В Вороновском районе горела баня

26.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе горела баня

25.05.2019 в 22-33 поступило сообщение о пожаре бани в г.п. Радунь Вороновского района. В результате повреждены помещения моечного и парильного отделений на площади 50 кв.м., закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).

https://grodno.mchs.gov.by

 
 
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25.05.2019 в 22-33 поступило сообщение о пожаре бани в г.п. Радунь Вороновского района. В результате повреждены помещения моечного и парильного отделений на площади 50...
 
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