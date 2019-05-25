Гончаренко об итогах сезона: Победы над «Реалом» легли дополнительным грузом на наши плечи

Источник материала: Tut.by

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после разгрома «Крыльев Советов» поделился мыслями о заключительном матче чемпионата России и подвел итоги всего сезона, сообщает пресс-служба армейского клуба.



Фото: pfc-cska.com

— Мы наметили пути дальнейшего улучшения нашей игры. Если мы вспомним, какие ощущения были в августе, и ощущения, которые были в декабре… Где на самом деле уровень команды? «Реал» — это лучший клуб в мире, но они не в самой хорошей форме. Мы их обыграли два раза, это исторический успех. Но он и дополнительный груз ответственности положил на наши плечи. Все стали многого ожидать.

Мы обещали себе, что будем бороться только за первое место. Этим молодые ребята себя дополнительно закрепостили. Какие-то мои действия еще больше усугубили ситуацию. В итоге весной мы отдавали все силы, но на выходе был не очень хороший результат. Совершали много потерь. Думаю, четвертое место мы заслужили.

Что стоит отметить с нашей, тренерской стороны, это неопределенность со схемой игры. Плюс стартовый состав должен быть более четким и стабильным. Есть объективные причины — повреждения Васина, Дзагоева и Эрнандеса. Плюс нехватка опыта.

Моментами мы не понимали какие-то вещи. Когда надо было держать мяч, мы атаковали. Когда надо было идти вперед, теряли мяч в простых ситуациях. Плюс многие игроки, у которых за плечами теперь хороший сезон, до перехода к нам не имели стабильной игровой практики. Это Бекао, Влашич, Ахметов, Дивеев, Сигурдссон. Команда сделала на эмоциях сильный шаг осенью. Теперь впереди долгая, кропотливая работа. Плюс важно понять, как мы еще можем усилиться. Любой команде нужна свежая кровь. Будем работать в этом направлении.

— Бийол останется на позиции центрального нападающего, если никто не будет куплен?

— Не факт. Объясню, почему Бийол выполняет роль нападающего. Многие команды в РПЛ играют в очень закрытый футбол. Чтобы вскрыть защиту соперника, нужны такие игроки, как Бийол, Вернблум, которые могут зацепиться за мяч и побороться, и которые полезны при стандартных положениях. Мы его брали как опорника, но там нужна другая скорость в работе с мячом, Обляков и Ахметов это делают быстрее. На данный момент он более полезен в качестве нападающего. Может быть, в следующем сезоне все будет по-другому. Возможно, и схема другая будет.

— Вы сказали по поводу схемы игры. Не считаете ли, что когда начали в межсезонье наигрывать 4−4−2, это стало ошибкой?

— Как я сказал вначале, одной из причин такой весны стало то, что у нас не было четкой стартовой схемы. Я мог бы найти тысячу оправданий. Но я признаю, что со своей стороны был в этом компоненте нестабилен.

— Верили, что «Оренбург» отнимет очки у «Спартака»?

— Нашей задачей было получить удовольствие от игры. Спасибо болельщикам, наша посещаемость за год сильно возросла. Нашей задачей было выйти и выиграть, показать хорошую игру, а в качестве бонуса — победа «Оренбурга».

— Замена Бекао — шанс ему получить личные аплодисменты? Он уходит или нет?

— Он заменен по травме. Что касается и Влашича, и Бекао, у них есть желание остаться, у нас тоже. Надеюсь, в ближайшее время решим все вопросы.

— Была ли установка всей команде играть на Чалова, чтобы он стал лучшим бомбардиром?

— Вы могли заметить, что Обляков и Ахметов старались играть на него, чтобы обострить его ситуацию. Он заслужил стать лучшим бомбардиром. Но не было установки, чтобы все играли на него. Хочется поздравить Федю. Он заслужил это звание своей работой и отношением.