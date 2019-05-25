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28 мая 2019 года ненадолго перекроют движение по ул. Ленина
26.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28 мая 2019 года с 09:30 до 11:00 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от ул. Мицкевича до Проспекта Машерова.
В это время городские автобусные маршруты будут следовать в объезд согласно схеме:
В это время будут проходить мероприятия в рамках празднования Дня Пограничника.
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28 мая 2019 года с 09:30 до 11:00 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от ул. Мицкевича до Проспекта Машерова. В это время городские...
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