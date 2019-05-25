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Синоптики объявили на понедельник желтый уровень опасности. Ожидаются грозы

26.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси на 27 мая синоптики объявили желтый уровень опасности. Причина — в отдельных районах страны ожидаются грозы. Температура воздуха составит до +25°C, сообщает Белгидромет.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66527.php

Синоптики объявили на понедельник желтый уровень опасности. Ожидаются грозы

Фото: pixabay.com

В Минске в понедельник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха днем составит от +21 до +23°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 12 м/с.

В Бресте ночью прогнозируется без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +23 до +25°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66527.php

Синоптики объявили на понедельник желтый уровень опасности. Ожидаются грозы

В Витебске ночью ожидается без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Днем местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза. Температура воздуха днем составит от +20 до +22°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 12 м/с.

В Гомеле также будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха составит от +23 до +25°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Гродно ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет без осадков, а днем прогнозируется кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%), возможна гроза. Температура воздуха днем будет от +22 до +24°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Могилеве в понедельник будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха составит днем от +21 до +23°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 12 м/с.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  В Беларуси на 27 мая синоптики объявили желтый уровень опасности. Причина — в отдельных районах страны ожидаются грозы. Температура воздуха составит до +25°C,...
 
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