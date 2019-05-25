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На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке

26.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кульминацией военно-патриотической игры «Противостояние», которая в эти дни проходит под Брестом, стала специальная полоса препятствий. За пальму первенства состязалось шесть команд: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ОАО «Приорбанк», ЗАО «БТА Банк», ЗАО «БСБ Банк», ГП «Белгеодезия» и ОАО «Банковский процессинговый центр». По традиции игру организовало Министерство обороны вместе с Белорусским Союзом ветеранов войны в Афганистане и РОО «Белая Русь». Базу предоставила 38-я гвардейская десантно-штурмовая бригада. 

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66526.php

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66526.php

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке

Противостояние можно назвать «Зарницей» для взрослых. А потому и проходит здесь все по-взрослому. Именно белорусские десантники, правопреемники ВДВ, разрабатывали конкурсы, которые, по словам одного из организаторов, подполковника Вадима Бобилевича, максимально приближены к реальной боевой подготовке бойцов Сил специальных операций, а география и состав участников игры постоянно расширяется:

- Первоначально игра проводилась в Бресте. Но в прошлом году она вышла за его пределы, и проводили ее на базе 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады в Витебске. Сегодня среди участников есть представители не только банков, но и других организаций. Это офисные работники, которые не побоялись сменить теплые уютные рабочие места на полигон, окунутся в армейскую атмосферу. Это пропаганда здорового образа жизни и отличный способ проверить на прочность не только себя, но и свой коллектив. А еще – прекрасная возможность сблизить армию и гражданских людей. Здесь собрались те, кто не служил в Вооруженных Силах, или давным-давно уволился в запас.
Самой насыщенной выдалась суббота. С утра – подъем и боевые стрельбы. А кульминацией состязаний стал так называемый армейский биатлон. Специализированная полоса препятствий. В прошлом году ее подготовили к международным армейским играм «Снайперский рубеж». А нынче вместо профессионалов преграды преодолевали люди штатские, сменившие пиджаки и компьютеры на камуфляж и автоматы.

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66526.php

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66526.php

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке

Полоса представляет собой кольцо с несколькими участками, где нужно проявить максимальную выносливость. Бег с препятствиями, огневой рубеж… А еще нужно было проползти под военным грузовиком, под колючей проволокой, перебраться через высокую стену и глубокий ров. И все это под треск холостых патронов и взрывы пиротехники. В зачет шла скорость прохождения «кольца» и меткость стрелявших. 

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66526.php

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке

Стартовали участники в бодром расположении, а вот на финише многие выглядели, словно выжатый лимон. Но каждый получил массу позитивных эмоций. Для капитана команды ЗАО «БТА Банк» Кирилла Германа это третьи игры. Банковскй специалист в повседневной жизни, Кирилл уверен, такие состязания приносят пользу каждому участнику:

- Это командная игра. А лучших результатов мы добиваемся именно в командной работе. Здесь – так же, как и в офисе, только условия экстремальные. Плюс – тренировка силы воли, которая дает билет в будущее в плане карьерного роста.

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66526.php

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке

Ясон Самурганов, начальник отдела ГП «Белгеодезия» в полях бывает часто, но с «огоньком» еще не пробовал. А в армии служил давно, в начале «нулевых», поэтому был интерес проверить свои силы:
- Теперь, если призовут на сборы, буду уверен в себе. Конечно, интересно было сравнить и армейские условия сейчас и в мои годы. Тем более что я служил во внутренних войсках, а это Силы спецопераций. Получил новый опыт, узнал много нового и интересного. 

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66526.php

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке

В играх участвовало немало представительниц прекрасного пола. И многие могли дать фору соперникам – мужчинам. Ирина Почебыт, айтишница, специалист по сопровождению программного обеспечения ОАО «Приорбанк», ведет активный образ жизни и участие в этих играх тому прямое подтверждение: 

- Папа хотел сына (смеется). Вот, приходится стрелять. А если серьезно, то в наше время много стереотипов о женском поле. Девушки тоже должны быть сильными и уметь защищать себя и свою Родину. Нужно пробовать все, что укрепляет здоровье и идет тебе на пользу!

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66526.php

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке

А Вадим Бобилевич отмечает высокую подготовку всех участников, которые фактически шли вровень друг с другом. К примеру, на этапе «биатлон» победила команда Приорбанка, однако от команды Банковского процессингового центра ее отделили 37 секунд.

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66526.php

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке

Победителей отметят дипломами и наградят сувенирной продукцией. Но, пожалуй, главным призом для всех, кто проводит эти выходные на полигоне «Брестский» стало само участие в игре, новые впечатления и возможность проверить себя. А военнослужащие 38-й бригады, входившие в состав судейской коллегии, говорили в один голос: с таким гражданским тылом можно служить спокойно. Если придется призвать их из запаса – эти ребята не подведут.

На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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