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На полигоне «Брестский» офисные менеджеры соревновались в боевой выучке
26.05.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Кульминацией военно-патриотической игры «Противостояние», которая в эти дни проходит под Брестом, стала специальная полоса препятствий. За пальму первенства состязалось шесть команд: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ОАО «Приорбанк», ЗАО «БТА Банк», ЗАО «БСБ Банк», ГП «Белгеодезия» и ОАО «Банковский процессинговый центр». По традиции игру организовало Министерство обороны вместе с Белорусским Союзом ветеранов войны в Афганистане и РОО «Белая Русь». Базу предоставила 38-я гвардейская десантно-штурмовая бригада.
Противостояние можно назвать «Зарницей» для взрослых. А потому и проходит здесь все по-взрослому. Именно белорусские десантники, правопреемники ВДВ, разрабатывали конкурсы, которые, по словам одного из организаторов, подполковника Вадима Бобилевича, максимально приближены к реальной боевой подготовке бойцов Сил специальных операций, а география и состав участников игры постоянно расширяется:
Полоса представляет собой кольцо с несколькими участками, где нужно проявить максимальную выносливость. Бег с препятствиями, огневой рубеж… А еще нужно было проползти под военным грузовиком, под колючей проволокой, перебраться через высокую стену и глубокий ров. И все это под треск холостых патронов и взрывы пиротехники. В зачет шла скорость прохождения «кольца» и меткость стрелявших.
Стартовали участники в бодром расположении, а вот на финише многие выглядели, словно выжатый лимон. Но каждый получил массу позитивных эмоций. Для капитана команды ЗАО «БТА Банк» Кирилла Германа это третьи игры. Банковскй специалист в повседневной жизни, Кирилл уверен, такие состязания приносят пользу каждому участнику:
Ясон Самурганов, начальник отдела ГП «Белгеодезия» в полях бывает часто, но с «огоньком» еще не пробовал. А в армии служил давно, в начале «нулевых», поэтому был интерес проверить свои силы:
В играх участвовало немало представительниц прекрасного пола. И многие могли дать фору соперникам – мужчинам. Ирина Почебыт, айтишница, специалист по сопровождению программного обеспечения ОАО «Приорбанк», ведет активный образ жизни и участие в этих играх тому прямое подтверждение:
А Вадим Бобилевич отмечает высокую подготовку всех участников, которые фактически шли вровень друг с другом. К примеру, на этапе «биатлон» победила команда Приорбанка, однако от команды Банковского процессингового центра ее отделили 37 секунд.
Победителей отметят дипломами и наградят сувенирной продукцией. Но, пожалуй, главным призом для всех, кто проводит эти выходные на полигоне «Брестский» стало само участие в игре, новые впечатления и возможность проверить себя. А военнослужащие 38-й бригады, входившие в состав судейской коллегии, говорили в один голос: с таким гражданским тылом можно служить спокойно. Если придется призвать их из запаса – эти ребята не подведут.
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Кульминацией военно-патриотической игры «Противостояние», которая в эти дни проходит под Брестом, стала специальная полоса препятствий. За пальму первенства...
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