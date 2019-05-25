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Жители Донецка почтили память жертв артобстрела пятилетней давности

26.05.2019 18:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Более пяти тысяч человек собрались на митинг, посвященный 5-летию со дня первого артиллерийского удара по Донецку и авианалету на аэропорт им. Прокофьева.

Как передает с места событий корреспондент "Интерфакса", на площади имени Ленина установлен импровизированный мемориал в виде самолёта, к которому жители возлагают цветы и несут зажженные лампадки.

"На мероприятии собралось более пяти тысяч жителей Донецка", - сказал журналистам представитель администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Всех погибших в этот день собравшиеся почтили минутой молчания.

В ночь на 26 мая 2014 года вооружёнными сторонниками ДНР была осуществлена попытка захвата Донецкого аэропорта. Целью операции было установление контроля над диспетчерской вышкой и взлётно-посадочной полосой, чтобы прекратить переброску по воздуху войск и грузов военного назначения. В результате этого 26 мая 2014 украинские силовики нанесли первый артиллерийский удар по г.Донецку, поселку Октябрьский и Донецкому аэропорту. Ополченцы ДНР понесли потери, в результате здание Донецкого аэропорта сохранилось под контролем вооружённых сил Украины вплоть до января 2015 года.

 
 
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Более пяти тысяч человек собрались на митинг, посвященный 5-летию со дня первого артиллерийского удара по Донецку и авианалету на аэропорт им. Прокофьева. Как...
 
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