«Шахтер» обыграл «Витебск» в финале Кубка Беларуси и в третий раз завоевал почетный трофей

Источник материала: Tut.by

26 мая в Витебске прошел финальный матч Кубка Беларуси. Солигорский «Шахтер» со счетом 2:0 обыграл «Витебск». «Горняки» в третий раз в своей истории завоевали второй по значимости трофей Беларуси.



Фото: ФК «Шахтер»

ФК «Витебск» — «Шахтер» — 0:2

Витебск. ЦСК.

ФК «Витебск»: Гущенко, Скитов, Вандерсон, Печенин, Козлов, Матвеенко, Хубутия, Чалов (Рыжков, 80), Фещук (Нурисов, 87), Старгородский (Волков, 86), Золотов.

«Шахтер»: Климович, Матвейчик, Антич, Селява, Громыко (Прийма, 90), Рыбак, Сачивко, Ковалев, Татарков, Бодул (Януш, 70), Эбонг.

Голы: 0:1 — Бодул (45). 0:2 — Антич (80).

Предупреждения: Золотов (18), Селява (53), Матвейчик (83).

Путь команд в финал нельзя назвать суперсложным, хотя драматичные матчи были. Так, еще прошлой осенью, «горняки» в серии пенальти выбили брестское «Динамо», а «Витебск», уже этой весной, оставил за бортом столичное «Динамо».

Попав в финал «Витебск» гарантировал себе право выступления в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Победа в Кубке Беларуси позволила бы команде Сергея Ясинского начать выступление на международной арене со второго квалификационного раунда.

Для «Витебска» — это возвращение в Европу после 20-летней паузы. Последний раз команда играла в Кубке Интертото в седом 1999 году.

Напомним, что «Витебск» только один раз завоевал Кубок Беларуси по футболу — в 1998 году. Клуб тогда еще назывался «Локомотив-96».

Команды к этому финалу подошли с потерями. Из-за перебора карточек у «Шахтера» не играли Юлиус Сзоке и Элис Бакай. «Северяне» мало того, что растеряли многих лидеров прошлого года, так еще у них был переполнен лазарет. О чем сетовал тренер на пресс-конференции перед игрой.

В этом матче не играли сразу два основных центральных защитника — Олег Карамушка и Евгений Клопоцкий. Другие лидеры команды — Михаил Козлов, Артем Скитов и Николай Золотов — только начали восстанавливаться после травм.

В нападении у «Витебска» также беда. Владислав Федосов и Максим Фещук не феерят, имея на двоих всего три гола во всех играх этого сезона.

Помощь фортуны в домашнем финале перед собственными болельщиками «Витебску» явно не помешала бы. Если верить в приметы, то за команду был тот факт, что она не проигрывала дома с ноября прошлого года. Но она не сработала.



Фото: twitter.com/belultras_by

«Шахтер» активно начал игру и старался доминировать с первых же минут, но «Витебск» был готов к такому сценарию и спокойно оборонялся. К середине первого тайма «северяне» выровняли игру и уже сами устроили штурм ворот «горняков».

Они же создали и первый реальный момент для взятия ворот. На 23-й минуте Вандерсон высоко выпрыгнул и прицельно головой отправлял мяч под перекладину. Но Андрей Климович среагировал и отбил мяч кулаками.

Ближе к концу первых 45 минут «Шахтер» вновь перехватил нити игры и сумел давление монетизировать в гол, который случился на первой добавленной минуте. Отличился Дарко Бодул.

В начале второго тайма «Витебск» постарался быстро вернуться в игру, но блицкрига не вышло. Игра приняла позиционный характер, «Шахтер» не форсировал события, иногда играя даже на отбой. «Витебску» не хватало свежести, все-таки сказывалась короткая скамейка запасных.

А на 80-й минуте «горняки» получили право на перспективный штрафной. К мячу подошел Никола Антич и сильным ударом с 25 метров отправил мяч в сетку ворот «Витебска», сняв все вопросы в том, кто завладеет Кубком страны.

«Северяне» не смогли оправиться от такого удара, а на 90-й минуте на поле выбежал фанат «Шахтера», который бурно проявлял радость, чем выбесил вратаря «Витебска», который в одиночку бросился выдворять зрителя с поля. Удивительно, но силовики и стюарды никак не препятствовали действиям фаната, «приняв» его только через несколько минут.

Этот эпизод несколько смазал концовку матча. Впрочем, футболисты «Шахтера» спокойно довели игру до победного конца.

Таким образом, «горняки» вступили в клуб команд, которые трижды побеждали в финале Кубка Беларуси. До них это делали БАТЭ, минское «Динамо», «Белшина» и бресткое «Динамо».