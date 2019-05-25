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«Солнечный парк» не выполнил обязательства по облигациям

26.05.2019 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Они были выпущены в 2017 году.

ООО «Солнечный парк» не выполнило обязательства по погашению и выплате дохода по биржевым облигациям, сообщает Минфин Беларуси. Обязательства не выполнены по седьмому и восьмому выпускам. Они были эмитированы в 2017 году. Их должны были погасить в январе и марте этого года.
 
Объем выпусков составлял по 10 млн рублей.

Компания занимается сдачей в наем собственного и арендуемого имущества. В прошлом году она получила чистый убыток в 158 тыс. рублей, указано в отчетных документах, опубликованных на Едином портале финансового рынка. В первом квартале этого года зафиксировала чистый убыток в 34 тыс. рублей.

 
 
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