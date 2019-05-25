«Солнечный парк» не выполнил обязательства по облигациям

ООО «Солнечный парк» не выполнило обязательства по погашению и выплате дохода по биржевым облигациям,Минфин Беларуси. Обязательства не выполнены по седьмому и восьмому выпускам. Они были эмитированы в 2017 году. Их должны были погасить в январе и марте этого года.