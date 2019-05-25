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«Солнечный парк» не выполнил обязательства по облигациям
Источник материала: Партизан
Они были выпущены в 2017 году.
ООО «Солнечный парк» не выполнило обязательства по погашению и выплате дохода по биржевым облигациям,
Объем выпусков составлял по 10 млн рублей.
Компания занимается сдачей в наем собственного и арендуемого имущества. В прошлом году она получила чистый убыток в 158 тыс. рублей, указано в отчетных документах,
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Они были выпущены в 2017 году.
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