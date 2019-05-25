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Россия победила Чехию в матче за третье место ЧМ по хоккею
Источник материала: Интерфакс
Хоккеисты сборной России завоевали бронзу чемпионата мира в Словакии.
В матче за третье место россияне переиграли национальную команду Чехии. Основное время игры завершилось вничью - 2:2. На 14-й минуте Михаил Григоренко вывел сборную России вперед. Через 41 секунду сборная Чехии провела ответный гол, автором которого стал Михал Ржепик. На 19-й минуте Доминик Кубалик сделал счет победным для чехов, в начале третьего периода Артем Анисимов сравнял счет.
В овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались россияне. Здесь отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев.
Итоговый счет - 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.
В воскресенье в Братиславе пройдет финальный матч Канада - Финляндия, начало - 21:15 мск.
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Хоккеисты сборной России завоевали бронзу Чемпионата мира в Словакии. В матче за третье место россияне переиграли национальную команду Чехии. Основное время игры...
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