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«Имидж организации – это конкретные дела». Дмитрий Воронюк о Европейских играх, молодёжной стройке и имидже БРСМ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский республиканский союз молодежи – одна из самых активных общественных организаций. И активность эта очевидна даже тем, кто не имеет к БРСМ отношения – СМИ то и дело сообщают об очередной молодежной акции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но понятное дело, задачи этой общественной организации куда более глубокие, чем может показаться при первом приближении. Ведь расхожая фраза о том, что молодым везде дорога, у нас в стране далеко не пустой звук.
Другой вопрос – оправдывает ли молодежь высокое доверие? Удалось ли определиться с направлениями, по которым молодые люди будут работать дальше? Претерпит ли изменения структура БРСМ? На эти и другие вопросы мы попросили ответить руководителя организации Дмитрия Воронюка.
О волонтерах на II Европейских играх: «Десант у нас очень большой – порядка 15 тысяч человек»
Юлия Огнева, СТВ:
Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Наши ребята сейчас активно участвуют в эстафете передачи «Пламени мира». Студенческие отряды также будут работать в пунктах питания для спортсменов. Наши сервисные отряды из Могилева и Минска тоже будут принимать участие. Поэтому десант у нас очень большой – порядка 15 тысяч человек, причем не только из города Минска, но и со всей Беларуси. Это как студенты, некоторые старшеклассники – их небольшой количество, есть и работающая молодежь.
Юлия Огнева:
Дмитрий Воронюк:
О мероприятиях к 75-летию освобождения Беларуси: «Мы будем собирать полотнище Победы»
Юлия Огнева:
Дмитрий Воронюк:
Стартовал наш проект «Беларусь помнит. Родные лица Победы», где каждый желающий может разместить фотографию своего родственника, прадеда в специализированном альбоме. Мы также сканируем, оцифровываем фотографии, отдаем тем, у кого остались старые снимки, и пополняем большую коллекцию. Тоже передадим этот альбом в музей именно 3 июля.
«Имидж организации – это конкретные дела»
Юлия Огнева:
Дмитрий Воронюк:
Что касается проектов, от некоторых проектов мы отказались, некоторые проекты (допустим, летние) мы совершенствовали. Какие-то родились новые проекты: инициатива «Парк семейных деревьев», общереспубликанский проект «#ЗаДело!» и несколько патриотических проектов, о которых мы с вами говорили.
Юлия Огнева:
Дмитрий Воронюк:
«Каждый пятый молодой человек – член организации, и эта тенденция сохраняется»
Юлия Огнева:
Дмитрий Воронюк:
Юлия Огнева:
Дмитрий Воронюк:
О молодежных стройках: «В каждом регионе, в Минске, в каждой области есть своя молодежная стройка»
Юлия Огнева:
Дмитрий Воронюк:
Что касается молодежных строек, стоит отметить, что в каждом регионе, в городе Минске, в каждой области есть своя молодежная стройка. Принимается решение именно в области. И там ребята тоже найдут себе применение конкретно своим трудом. Трудом смогут помочь при создании каких-то объектов.
О работе молодежи на объектах в Островце: «Большой конкурс туда, и ребята со всей страны хотят туда попасть»
Юлия Огнева:
Дмитрий Воронюк:
Юлия Огнева:
Дмитрий Воронюк:
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«Имидж организации – это конкретные дела». Дмитрий Воронюк о Европейских играх, молодёжной стройке и имидже БРСМ
Новости Беларуси. Белорусский республиканский союз молодежи – одна из самых активных общественных организаций. И активность эта очевидна даже тем, кто не имеет к...
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