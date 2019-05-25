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Василиса Марзалюк купила билеты на II Европейские игры всем родственникам и друзьям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обратный отсчет ко II Европейским играм уже идет не на дни, а на часы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О билетах на финальные противостояния не приходится говорить вот уже несколько месяцев.
Поддержка болельщиков, родных и близких особенно важна для спортсменов.
Василиса Марзалюк, чемпионка I Европейских игр:
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Новости Беларуси. Обратный отсчет ко II Европейским играм уже идет не на дни, а на часы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О билетах на финальные противостояния...
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