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«С большим количеством голов и красивых моментов». Как белорусские пляжники готовятся к старту II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Удивительно, но пляжный футбол есть в практически не пляжной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В мировом рейтинге у нашей сборной 23 место, а среди стран Старого Света и вовсе входим в десятку сильнейших.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Дарья Самсонова:
Вместе с Дарьей и Назаром за белорусской сборной воочию смогут наблюдать более тысячи зрителей. О билетах на финальные противостояния не приходится говорить вот уже несколько месяцев.
Однако на матчи предварительного этапа ещё можно попасть.
Андрей Рыжанков, менеджер по билетной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
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«С большим количеством голов и красивых моментов». Как белорусские пляжники готовятся к старту II Европейских игр
Новости Беларуси. Удивительно, но пляжный футбол есть в практически не пляжной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В мировом рейтинге у нашей...
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