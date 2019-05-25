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Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

26.05.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Организаторы II Европейских игр на неделе назвали количество проданных билетов – около 60 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ежедневно квитки покупают более чем в 50 странах мира. Причем не только европейских. Австралия, США, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Пакистан и другие. Минск ждет десятки тысяч туристов.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Угадать самые популярные мероприятия несложно. Как и на любом мультиспортивном событии, это церемонии открытия и закрытия Игр. Даже пришлось выпускать дополнительные места. Из других наиболее востребованных – соревнования по легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике, баскетболу 3×3, пляжному футболу.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Конец мая. Обратный отсчет ко II Европейским играм уже идет не на дни, а на часы. Спортсмены тренируются, не покладая рук и не жалея ног. А организаторы без перерыва на сон и отдых делают всё, чтобы грядущий мультифорум стал ярким и незабываемым как для участников, так и для тех, ради кого всё затевалось – многочисленной фанатской аудитории.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Тем более, недаром говорят, что болельщики на трибунах – это еще один игрок на площадке. Он и соперника с толку собьет, и второе дыхание спортсмену откроет.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Ожидаемо, самой большой популярностью пользуются игровые и контактные виды спорта. Бокс, борьба, дзюдо – их любят во всем мире из-за зрелищности и непредсказуемости.

«С большим количеством голов и красивых моментов». Как белорусские пляжники готовятся к старту II Европейских игр

Однако, если судить по продаже билетов, пляжный футбол всё же во главе угла.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

В современном мире престижные соревнования одними состязаниями не ограничиваются. Некоторые предматчевые шоу оказываются ничуть не хуже соперничества спортсменов.

В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова

Какие именно коллективы будут развлекать публику перед стартом поединков, организаторы умалчивают. Но в том, что зрители останутся довольны, не сомневаются.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Вероника Янушевская-Олтушец, менеджер по спортивной презентации фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Интерактивные программы, сюрпризы, сувениры, работа черлидеров, талисмана Игр. Основная задача наших ведущих, артистов – создать приятную атмосферу предстоящего спортивного шоу.

Стало известно, как будут выглядеть медали II Европейских игр: награды показали в Мирском замке

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

 

Тем временем для победителей соревнований уже не только отлиты, но и представлены на всеобщее обозрение медали II Европейских игр. Всего на мультифоруме будет разыграно 200 комплектов наград.

Что особенного в дизайне и сколько весит медаль II Европейских игр?

Каждый из трофеев уникален хотя бы потому, что на поверхности будет выгравировано имя победителя. Но это далеко не единственная особенность.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019»:
Изготовитель использует уникальную технологию. Внешне они, может быть, выглядят традиционно в виде круга. Но дизайн и исполнение оригинальны.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Кирилл Королевич, руководитель предприятия «Сэнс-геральдика»:
Гальваническое покрытие с использованием наноалмазов. Они представляют собой настоящие алмазы, просто очень маленькие – порядка 1 нанометра.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

В то время, пока спортсмены готовятся к важнейшим стартам, медали соревнований лежат в футлярах в ожидании будущих победителей, «Пламя мира» путешествует по просторам родной Синеокой.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

На этой неделе огонь II Европейских игр озарил Витебскую область. Факел пронесли люди, хорошо известные как в стране, так и за пределами Беларуси. В их числе именитые спортсмены, деятели культуры и искусства, одним словом, лучшие представители самых различных профессий.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Маршрут эстафеты в областном центре финишировал на площади Победы. Здесь гостей торжества ждала концертная программа.

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Можно без преувеличения сказать, что минувшие семь дней были насыщенными для всех участников мультиформа: от болельщиков до спортсменов.

В отца пошёл. Юный сын футболиста Самсонова пробует себя в спорте

Василиса Марзалюк купила билеты на II Европейские игры всем родственникам и друзьям

Люди в материале: Кирилл Королевич, Вероника Янушевская-Олтушец, Георгий Катулин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Организаторы II Европейских игр на неделе назвали количество проданных билетов – около 60 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ежедневно...
 
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