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Почему одни мебельные предприятия Беларуси терпят убытки, а другие успешно продают продукцию за рубеж?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мало порядка. Вот так, в двух словах (а больше и не надо) глава государства описал ситуацию в лесной отрасли. Жестко, но исчерпывающе. Здесь нужно знать об особом отношении Президента к величайшему дару природы – нашим лесам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Помните, сколько леса, причем высокого качества, раньше экспортировалось за рубеж? Действительно, что может быть проще – спилил, вывез, заработал. Но заработал-то минимум из возможного. Рачительным отношением это назвать никак нельзя.
В итоге на самом высоком уровне принимаются судьбоносные для отрасли решения: с одной стороны, запрет на вывоз чистой древесины, с другой – модернизация деревоперерабатывающих предприятий.
Да, было сложно. И сейчас ситуация не то чтобы как по радуге. Но справляются, получают и продают продукт с максимальной добавленной стоимостью. И готовы перерабатывать больше.
Да, сделано много, но недостаточно. Что есть и что должно быть? Материал корреспондента Алены Сыровой.
Алена Сырова, корреспондент:
Беларусь входит в ТОП-10 самых лесистых стран Европы. 40 % территории – леса. Но очень важно это богатство беречь и использовать как можно более эффективно, что называется, до последней щепы, чтобы оно приносило как можно больше зеленых дивидендов – прежде всего, нашей стране.
Такой качественный лес, на профессиональном языке именуемый деловой древесиной, невостребованным вряд ли остается. Ель, сосна, дуб, ольха – уже много лет мы их не вывозим за рубеж, хоть и стоит сырье прилично, а сами перерабатываем в то, что позже продадим в разы дороже. Например, мебель.
Валерий Бушило, генеральный директор «Молодечномебель»:
В Молодечно мебель успешно делают уже несколько десятилетий. Производство полное и безотходное. Даже щепа, которая неминуемо остается, служит топливом для цехов. Сэкономленные деньги тратят на развитие производства – до миллиона долларов ежегодно уходит на модернизацию. Каждый месяц сюда привозят до полутысячи кубометров древесины, распиливают, сушат, используют каждый миллиметр сырья.
Валерий Бушило:
Готовую мебель можно продать в три, а то в четыре раза дороже, чем сырье, из которого ее сделали. Почти так же выгодно производить целлюлозу. В 2018 году в Светлогорске появился комбинат.
Экономический эффект от его работы нам еще предстоит оценить, пока предприятие работает не в полную силу. Но в целом в этом процессе внешний вид сырья не так уж и важен. Вообще у так называемой дровяной древесины (название говорит само за себя) есть два пути – быть проданной за копейки или же обрести новую жизнь после переработки.
В этом Могилевском лесхозе уже давно поняли, что выгоднее идти по второму сценарию.
Максим Сикорский, инженер Могилевского лесхоза:
За месяц линия перерабатывает 2,5 тысячи кубов древесины. Вот и посчитайте. Готовый пиломатериал охотно закупает Бельгия, Германия, Польша. Недавно интерес стал проявлять и Китай.
Кстати, за 2018 год лесная отрасль страны на экспорте заработала 2 миллиарда долларов. Но все же 3 миллиона кубометров леса переработать попросту не смогли – они все еще лежат на складах. Почему?
В 2018 году белорусские леса атаковал короед. В считанные дни они пожелтели. Чтобы выселить нежеланного гостя, пораженные деревья экстренно пилили, а вместе с ним для профилактики и рядом стоящие – здоровые. К таким объемам предприятия оказались попросту не готовы.
Чтобы дерево, пусть и испорченное короедом, попросту не гнило, Александр Лукашенко разрешил продать 900 кубометров за рубеж. Спрос на сырье однозначно есть. Европа также сильно пострадала из-за нашествия этого насекомого. Но все же глава государства акцентирует вниманием на том, что нужно искать выгоду и возможность зарабатывать даже на отходах, если, конечно, дерево так можно назвать.
Эту щепу активно покупают в осенне-зимний период, что, конечно, закономерно. Вид топлива в Беларуси пока и не самый популярный, но все же почти 2,5 тысяч котелен работают именно на органике. Однако намного выгоднее из щепы производить пеллеты – гранулы для отопления. Этим в Борисовском опытном лесхозе займутся уже зимой.
Виктор Амельянович, директор опытного Борисовского лесхоза:
Такие заводы появятся в каждом регионе страны уже к весне 2020 года. Здесь, под Борисовом, будет не самый крупный, но все же способный производить до 4 тонн пеллет в час – за год это 30 тысяч.
Виктор Амельянович:
Новое производство этот лесхоз строит за свой счет. Конечно, часть оборудования – в кредит. Но не это ли стимул зарабатывать? Результат того действительно стоит и однозначно окупится, пусть и не сразу. Ведь хорошо и очень удобно пользоваться крепкой «зеленой базой», но, кажется, пришло время закладывать ее самим.
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Почему одни мебельные предприятия Беларуси терпят убытки, а другие успешно продают продукцию за рубеж?
Новости Беларуси. Мало порядка. Вот так, в двух словах (а больше и не надо) глава государства описал ситуацию в лесной отрасли. Жестко, но исчерпывающе. Здесь нужно...
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