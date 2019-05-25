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В концовке финального матча Кубка Беларуси на поле выбежал болельщик. Милиция просто наблюдала
Источник материала: Tut.by
Интересный эпизод случился в самой
Удивительно, но его никто не стал винтить на поле, а силовики заинтересовались им только тогда, когда он покинул пределы поля. Игроки спокойно наблюдали за ним. Не выдержал только вратарь «Витебска», которые метнулся через все поле и попробовал его вытолкнуть за его пределы.
Напомним, что матч закончился уверенной победой «Шахтера» со счетом 2:0.
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Удивительно, но его никто не стал винтить на поле.
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