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В концовке финального матча Кубка Беларуси на поле выбежал болельщик. Милиция просто наблюдала

26.05.2019 20:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Интересный эпизод случился в самой концовке финала Кубка Беларуси, в котором играли «Витебск» и «Шахтер». На 90-й минуте матча на поле беспрепятственно выбежал болельщик «горняков» и на некоторое время остановил матч.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Удивительно, но его никто не стал винтить на поле, а силовики заинтересовались им только тогда, когда он покинул пределы поля. Игроки спокойно наблюдали за ним. Не выдержал только вратарь «Витебска», которые метнулся через все поле и попробовал его вытолкнуть за его пределы.

Напомним, что матч закончился уверенной победой «Шахтера» со счетом 2:0.

 
Теги: Витебск
 
 
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