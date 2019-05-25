В концовке финального матча Кубка Беларуси на поле выбежал болельщик. Милиция просто наблюдала

Источник материала: Tut.by

Интересный эпизод случился в самой концовке финала Кубка Беларуси , в котором играли «Витебск» и «Шахтер». На 90-й минуте матча на поле беспрепятственно выбежал болельщик «горняков» и на некоторое время остановил матч.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Удивительно, но его никто не стал винтить на поле, а силовики заинтересовались им только тогда, когда он покинул пределы поля. Игроки спокойно наблюдали за ним. Не выдержал только вратарь «Витебска», которые метнулся через все поле и попробовал его вытолкнуть за его пределы.

Напомним, что матч закончился уверенной победой «Шахтера» со счетом 2:0.