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Канада и Финляндия спорят за золото чемпионата мира по хоккею. Онлайн

26.05.2019 21:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии остался один матч, в котором золото оспорят сборные Канады и Финляндии. Поединок на льду «Ондрей Непела Арены» в Братиславе стартует в 21.15 по минскому времени.


Фото: iihf.com

Финны уже сейчас — главные герои турнира. Команда с 18 дебютантами чемпионатов мира и лишь 2 игроками НХЛ вытолкнула на обочину упакованные звездами дружины дружины Швеции и России. И теперь горит желанием покусать звездных миллионеров из Канады.

Что может помешать финнам — так это как раз-таки бьющее через край желание, которое способно внести сбой в отлаженно настроенный командный механизм. Но если сборной Суоми удастся обуздать эмоции, то Канаде придется не легче, чем поверженным шведам и россиянам.

SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию матча Канада — Финляндия.

К слову, на этом чемпионате железный финский порядок уже бивал канадский класс. На старте группового этапа подопечные Юкки Ялонена взяли верх над проходившими адаптацию в Европе «Кленовыми листьями» со счетом 3:1. Тогда этот результат расценили как сюрприз, но время показало, что он не был случайностью.

Для Канады стартовое поражение от финнов остается единственным на этом чемпионате мира. После него североамериканцы одержали 6 побед подряд на предварительной стадии и заняли первое место в группе «А» с внушительной разницей шайб 36−11.

А вот в плей-офф канадцы были на волоске от вылета уже в четвертьфинале, когда во встрече со Швейцарией смогли перевести игру в овертайм всего за 0,4 секунды до сирены! Ну, а потом уже дожали «крестоносцев» в дополнительное время.

В полуфинале с чехами по счету 5:1 можно подумать, что проблем у Канады не было. На деле же сопротивление «кленовым листьям» соперник оказал серьезное, но удача в тот вечер улыбалась исключительно заокеанским хоккеистам, которых здорово «подтащил» двукратный обладатель Кубка Стэнли голкипер Мэтт Мюррей. Будет очень любопытно, как на его фоне будет выглядеть малоизвестный финский вратарь Кевин Ланкинен, похоронивший в полуфинале шансы россиян.

 
 
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На 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии остался один матч, в котором золото оспорят сборные Канады и Финляндии.
 
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