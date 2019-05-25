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Канада и Финляндия спорят за золото чемпионата мира по хоккею. Онлайн
Источник материала: Tut.by
На 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии остался один матч, в котором золото оспорят сборные Канады и Финляндии. Поединок на льду «Ондрей Непела Арены» в Братиславе стартует в 21.15 по минскому времени.
Финны уже сейчас — главные герои турнира. Команда с 18 дебютантами чемпионатов мира и лишь 2 игроками НХЛ вытолкнула на обочину упакованные звездами дружины дружины
Что может помешать финнам — так это как раз-таки бьющее через край желание, которое способно внести сбой в отлаженно настроенный командный механизм. Но если сборной Суоми удастся обуздать эмоции, то Канаде придется не легче, чем поверженным шведам и россиянам.
SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию матча Канада — Финляндия.
К слову, на этом чемпионате железный финский порядок уже бивал канадский класс. На старте группового этапа подопечные Юкки Ялонена
Для Канады стартовое поражение от финнов остается единственным на этом чемпионате мира. После него североамериканцы одержали 6 побед подряд на предварительной стадии и заняли первое место в группе «А» с внушительной разницей шайб 36−11.
А вот в плей-офф канадцы были
В
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На 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии остался один матч, в котором золото оспорят сборные Канады и Финляндии.
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