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Гимнастка Александра Наркевич: «За эти четыре года у меня появилась школа и дело всей моей жизни»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гимнастка-«художница» Александра Наркевич в 2019 году сменит гимнастический ковер на комментаторскую кабину, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Корреспондент Ирины Петыш беседовала с медалисткой I Европейских игр.
Это выступление – редкая возможность увидеть Александру Наркевич в деле. Сейчас она чаще по ту сторону ковра – тренирует. А ведь четыре года назад в это же время она активно тренировалась сама – готовилась к I Европейским играм. Статус соревнований не пугал, ведь за спиной – серебро Лондонской олимпиады. Тем не менее, поводы поволноваться были.
Старт для белорусской группы выдался неудачным – 7 место в упражнениях с лентами. А вот в программе с булавами и мячами белорускам не было равных. Золото в этой дисциплине также обеспечило бронзу в групповом многоборье.
Теперь, четыре года спустя, Александра сама вешает медали. На шеи своих маленьких учениц. Для них она и тренер, и вдохновляющий пример. И если будучи профессиональной спортсменкой она отдавала тысячи часов на тренировки, то теперь, став тренером, использует другой ресурс.
Александра Наркевич:
Это абсолютно две разные работы. Когда ты спортсмен, ты не думаешь ни о чем, кроме того, что тебе надо тренироваться, работать. Ты только нацелен на результат. Когда ты уже выходишь из стен зала как спортсмен и заходишь туда как тренер, на тебе уже груз ответственности за всех детей, которые у тебя есть. И ты, по сути, воспитываешь в них характер, спортивный дух и несешь за это ответственность, поэтому это абсолютно две разные вещи.
За эти четыре года Александра из профессиональной спортсменки переквалифицировалась в тренера. Но на II Европейские игры она пойдет совсем в другом статусе.
Александра Наркевич:
Считаю, что для страны это масштабное мероприятие и очень важное. Я уверена, что всё пройдет хорошо, потому что у нас работает большая команда специалистов, знающих, что они делают. Я думаю, что II Европейские игры пройдут не хуже, чем Европейские игры в Баку.
Четыре года – это не только олимпийский цикл, но иногда и время для кардинальных, счастливых перемен.
Александра Наркевич:
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Новости Беларуси. Гимнастка-«художница» Александра Наркевич в 2019 году сменит гимнастический ковер на комментаторскую кабину, сообщили в программе «Неделя...
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