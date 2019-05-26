Саснович не успела завершить матч первого круга на «Ролан Гаррос»

Источник материала: Tut.by

Белоруска Александра Саснович (№ 32 WTA) и Полона Херцог (№ 70 WTA) из Словении не успели завершить поединок первого круга «Ролан Гаррос» с призовым фондом 23 029 029 долларов.



Фото: Reuters

В третьем сете поединок был прерван из-за наступления темноты.

Первую партию выиграла Александра Саснович (6:4), во втором сете сильнее была Полона Херцог (6:2), а в третьем на момент остановки встречи счет был равным (3:3).

Матч будет доигран 27 мая.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 11 WTA) в первом круге сразится с Доминикой Цыбулковой (№ 35 WTA) из Словакии.

Бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (№ 44 WTA) ждет встреча против чемпионки «Ролан Гаррос» — 2017 Елены Остапенко (№ 40 WTA) из Латвии.

А Вере Лапко (№ 101 WTA) на старте досталась обладательница wild card Диана Пэрри (№ 486 WTA) из Франции.