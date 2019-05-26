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Саснович не успела завершить матч первого круга на «Ролан Гаррос»
Источник материала: Tut.by
Белоруска Александра Саснович (№ 32 WTA) и Полона Херцог (№ 70 WTA) из Словении не успели завершить поединок первого круга «Ролан Гаррос» с призовым фондом 23 029 029 долларов.
В третьем сете поединок был прерван из-за наступления темноты.
Первую партию выиграла Александра Саснович (6:4), во втором сете сильнее была Полона Херцог (6:2), а в третьем на момент остановки встречи счет был равным (3:3).
Матч будет доигран 27 мая.
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 11 WTA) в первом круге сразится с Доминикой Цыбулковой (№ 35 WTA) из Словакии.
Бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (№ 44 WTA) ждет встреча против чемпионки «Ролан Гаррос» — 2017 Елены Остапенко (№ 40 WTA) из Латвии.
А Вере Лапко (№ 101 WTA) на старте досталась обладательница wild card Диана Пэрри (№ 486 WTA) из Франции.
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Белоруска Александра Саснович (№ 32 WTA) и Полона Херцог (№ 70 WTA) из Словении не успели завершить поединок первого круга «Ролан Гаррос» с призовым фондом 23 029 029...
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