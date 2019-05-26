«Эмоции будут завтра». Тренер «Шахтера» рассказал, как обыграли «Витебск» и позвал Жуковского на кофе

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев поделился эмоциями после завоевания первого трофея в тренерской карьере, рассказал, как это вышло и позвал тренера «Ислочи» Виталия Жуковского на кофе. Слова тренера передает клубная пресс-служба .



Фото: ФК «Шахтер»

— Первый тайм проходил с нашим территориальным преимуществом, соперник, скорее всего, выбрал такую тактику. Мы больше владели мячом, соперник старался контратаковать. Провели хорошую атаку. Ключевой момент — гол в раздевалку.

На второй тайм для нас была задача надежность, стараться не садиться низко в обороне и искать шанс забить второй гол. Победа по делу, но соперник старался нагнетать, давление оказывать.

Футбол разных схем и тактик, игра была интересная. Болельщики молодцы — и хозяев, и наши приехали. Победа посвящается больше им.

Сам путь Кубка интересен. Прошли «Чисть». Громыко и Эбонг играли в том матче и сейчас вышли в финале. За них рады.

Прошли Брест — тяжелейший матч. Прошли «Ислочь» — с антуражем борьбы, эмоций, мини-скандалов.

Эта идея давно витала в воздухе: хочу пригласить через СМИ Виталия Жуковского попить кофе в Минске, пообщаться, узнать друг друга ближе. Чтобы больше таких эмоций у нас не было. Официально приглашаю его через вас на кофе-брейк, посидеть, поговорить.

— Какой трофей в качестве тренера вы выигрывали в последний раз?

— Были призовые места. Трофеев не было. Если брать титул — то это мой первый.

— Каковы ваши эмоции?

— Я недавно после игры встретил знакомого, он спросил: «Как дела?». Я говорю: «Ничего, с работы иду». Это как работа, эмоции будут завтра — проснемся, будет приятно. Хотя и сейчас празднуем, друг друга поздравляем. Приятно выиграть, порадовать болельщиков, которых приехало много.

— Сыграло ли вам на руку, что две недели назад вы уступили «Витебску» в чемпионате?

— Для нас тот матч был как информационный, мы анализировали ошибки. Тот матч не то, что сыграл на руку, он был информационным при подготовке к сегодняшнему матчу.

— Выход Бодула освежил игру?

— Предыдущий матч мы играли с одним нападающим, тут с другим. У нас есть возможность ротации нападающих, они немножко разноплановые. В том проигранном матче 0:1 нам не хватало креатива, индивидуальных действий. Сегодня это сработало.

— Была установка забить быстрый гол?

— У нас структурная установка — давление с первых минут.

— Насколько тяжело или легко было сбивать ненужные эмоции в перерыве в раздевалке?

— Не было никаких эмоций: как обычно в раздевалке была аналитика, подсказки, регулирование ситуации. Обратили внимание на надежность в обороне, что важно стараться не садиться низко в обороне и найти возможность забить второй мяч.

— Чувствовали во втором тайме, что гол «Витебска» назревает?

— Такого ощущения не было. Был позыв, что «Витебск» хочет сравнять: давление, угловые удары, болельщики поддерживали. Нагнетание обстановки — естественный процесс. Мы для этого делали замены, чтобы успокоить игру.

— Рыбак провел четыре финала и ни разу не выигрывал. Говорили с ним про это?

— Я сказал ему, что хватит, пять раз — уже нереально. У меня не было мысли оставить его в запасе.

— Не думали освежить во втором тайме правый фланг? Казалось, во втором тайме «Витебск» оказывал давление именно через этот фланг…

— Были доставки через фланг, но это нормально. Нереально, чтобы «Витебск» вообще ничего не делал.

— Насколько я знаю, жены и подруги футболистов записали им напутствующее видео. Вы знали про это? Как отреагировали футболисты?

— Моя семья тоже снималась. С черном котом — это мои. Каждому игроку послали видео индивидуально. Вместе не смотрели.

— Как будете праздновать?

— Нам предстоит дальняя дорога. Думаю, празднование будет экспромтом. Зашел Иван Иванович поздравил команду. А так завтра у нас выходной день.

— «Шахтер» готовил шампанское в раздевалке?

— Я не в курсе, не думал об этом.

— Сколько поздравлений на телефоне?

— То что увидел — семья звонила точно. Кстати, у меня же мама родом из Витебской области, так что это победа и для нее.

Напомним, «Шахтер» в третий раз завоевал Кубок Беларуси, а для тренера команды Сергея Ташуева — это первый трофей в карьере и у руля солигорского клуба.