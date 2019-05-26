|
«Платить меньше 400 рублей непозволительно». Власти взялись за предприятия с небольшими зарплатами
Источник материала: Tut.by
Власти намерены взять за предприятия, на которых средняя зарплата недотягивает до 400 рублей. А с 2020 года, когда в этих организациях решат зарплатный вопрос, чиновники возьмутся за те, где платят до 500 рублей. Об этом
Правительство волнуют компании, которые платят своим работникам неоправданно низкие зарплаты, отметил Александр Турчин. По его словам, правительство будет контролировать такие предприятия.
«Первый этап — организации, которые платят людям меньше 400 рублей», — отметил первый вице-премьер. По его мнению, чтобы улучшить ситуацию на таких предприятиях, нужно учесть две составляющие — руководителям нужно наладить эффективную работу и оперативно принимать управленческого решения.
Александр Турчин убежден, что платить зарплату меньше 400 рублей непозволительно. Первый вице-премьер рассказал, что министру по налогам и сборам дали задание проверить, легально ли выплачивается зарплата, а не «в конвертах».
С 1 января 2020 года власти намерены взяться за предприятиями, на которых средняя зарплата недотягивает до 500 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти намерены взять за предприятия, на которых средняя зарплата недотягивает до 400 рублей. А с 2020 года, когда в этих организациях решат зарплатный вопрос,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)