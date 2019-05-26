К 75-летию освобождения Беларуси. Фронтовые дороги Михаила Харуты

Источник материала: Полымя

Война… Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несёт в себе это слово. Я думаю, война — это самое жестокое в мире проявление человеком его власти над природой, война — это плачущие дети, погибшие воины, скорбящие жёны.





По данным ЧГК по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, всего на территории БССР убито 2 219 316 человек гражданского населения и военнопленных. В настоящее время некоторые исследователи считают, что с учётом косвенных потерь за годы Великой Отечественной войны погибло от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси, то есть не менее, чем каждый третий.Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута ценой больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. Немецкие захватчики оставили после себя жуткий кровавый след, беды и невиданное разорение. На территории Республики Беларусь немецкие захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов и районных центров (на 80-90% были разрушены Минск, Гомель, Витебск), 9200 деревень.

Мы должны помнить тех людей, которые пали на войне и которые, защищая своих родных и близких, выжили.

Одним из них является мой односельчанин Харута Михаил Николаевич, о котором я хочу рассказать.

Родился Михаил Николаевич 2 ноября 1924 года в деревне Оюцевичи. Закончил семилетнюю школу. С детства Михаила приучали к труду. Ещё мальчиком он с семьёй работал на земле, помогал родителям по хозяйству. Но мирную жизнь в 1941 году перечеркнула война. Михаил, как и вся молодёжь деревни, мечтал стать защитником Родины, но только 5 августа 1944 года его вместе с односельчанами призвали в ряды Красной Армии. На тот момент ему было всего 20 лет.

Михаилу было приказано явиться на призывной пункт в Зельву (около г. Бреста). Молодых людей сопровождал военный конвой. Когда они прибыли в Зельву, то недосчитались нескольких товарищей: они были расстреляны при попытке к бегству. В Зельве ребятам сообщили, что их не могут взять в армию, поскольку ни у одного из них не было при себе документов. Их отпустили и приказали с документами явиться в ближайший военкомат по месту жительства. Через несколько дней Михаил Николаевич был в военкомате в г.п. Мир. Здесь собрались его ровесники со всего Кореличского района. Затем всех ребят, которые прибыли в Мир, отвезли в Столбцы. Потом на поезде — в Брянск. В Брянске Михаила обучали 1 месяц. После обучения его вместе с другими ребятами отправили в Черёмку (около Бреста). Здесь солдаты ждали своего дальнейшего распределения на фронт 3 месяца. И, наконец, новобранцев отправляют на фронт в Братиславском направлении.

Мой односельчанин Михаил Николаевич по военной профессии был водителем. Но в связи с тем, что у него украли водительское удостоверение, служил рядовым.

Этот бой был успешным, как и предыдущий, солдаты захватили города и мост через реку Ваг. После боя солдаты решили отдохнуть и пошли в город. Через некоторое время командир приказал солдатам переправиться через мост. Несколько солдат повиновались приказу. И только они вступили на мост, раздалась автоматная очередь в их сторону. Ребятам едва удалось спастись.

Солдаты доложили об этом своему командиру. Он взял с собой несколько бойцов, пулемётчика Михаила Николаевича, и они пошли к мосту. Как только приблизились, их снова начали обстреливать немцы. Михаил Николаевич и его помощник Степан Свирибов установили пулемёт и начали отстреливаться. Но вдруг Свирибов упал. Его сразила пуля. Когда немцы закончили обстрел, Михаил и ещё несколько солдат отнесли раненого в город. Михаил Николаевич старался изо всех сил спасти своего раненого товарища, перевязал ему голову. Ветеран как сейчас видит перед собой стонущего и ничего не говорящего друга. Потом отправился искать врача. Обежал много домов, но безуспешно.

В ту ночь немцы снова стали наступать. Начался бой. Михаил Николаевич вместе с другими солдатами бросились защищать мост. Немцам не удалось прорваться. В бою было подбито 2 танка и убито несколько десятков фашистов. Среди наших воинов были немалые потери. После боя Михаил вернулся к раненому другу, но хозяйка дома сказала, что солдат умер несколько часов назад.

Похоронили Степана возле дома в саду. На могиле поставили крест и вечером того же дня стали продвигаться дальше.

Ночью услышали за собой сильный грохот. Все испугались, подумав, что немцы прорвались с тыла. Но их опасения были напрасны. Это были советские танки, они направлялись в распоряжение 290 полка. Советские войска стремительно наступали. Было очень много стычек с врагами, и в них участвовал Михаил Николаевич.

«Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 4 апреля 1945 года № 330 за овладение промышленным центром и главным городом Словакии — Братислава — крупным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае — всему личному составу соединения (в том числе и Михаилу Николаевичу, принимавшему участие в боях), объявлена благодарность».

26 апреля 1945 года. Жестокий бой под городом Брюн. Атаку фашисты начали рано. Стояла неимоверная жара и сушь, и в мареве зноя на дальних холмах показались первые немецкие танки. Они выползали волна за волной, и вот уже всё видимое пространство заполнили бронированные коробки. Ударила фашистская артиллерия, а в небе повисли вражеские самолёты.

Песчаная пыль, гарь накрыли бойцов. В ответ ударила советская артиллерия. Некоторые вражеские машины были остановлены, другие горели, но продолжали движение.

Михаил Николаевич часто рассказывает, какое впечатление произвела на него первая встреча с немецким танком. Будто огромное чудовище надвигалось на людей, желая уничтожить всё и всех. Невероятно трудная вещь — ждать молча танки, которые надвигаются, ведя огонь и грохоча гусеницами. Но особенно трудно, когда эти танки движутся целой фалангой. На счету Михаила Николаевича много уничтоженных немецких машин. Он мог гордиться меткостью и приобретённым в боях опытом. Снова и снова удавалось отбросить врага назад. Сражения были такими напряжёнными и стремительными, что приходилось набрасывать мокрые тряпки на орудия, чтобы их как-то охладить.

На бескрайних полях с островками леса и кустарниками, с мелкими речками, оврагами в ожесточённых, кровопролитных боях полегло много солдат и командиров. Как ни пытался враг смять, рассечь, взломать оборону, однако в этом кромешном аду, где смешались день и ночь, небо и земля, где страх сковывал движения, а смерть была так близко, сила духа советских солдат, их мужество, отвага, ненависть к захватчикам помогли выстоять в боях, приблизить день долгожданной победы.

Мужественно воевал солдат, обошли его вражеские пули. Отступление, голод, ночные переправы в ледяной воде, ранение — всё испытал на себе фронтовик, обо всём узнал не понаслышке. Война научила его судить людей по их делам и поступкам, уважать мужество и отвагу, ценить дружбу, ненавидеть трусов.

После войны, в 1947 году, солдат вернулся на Родину, где ждала с надеждой его верная девушка. В 1948 году они стали мужем и женой.

В 1950 году Михаил Николаевич построил дом в Оюцевичах. Через некоторое время появились дети. Всю свою жизнь он проработал в колхозе трактористом. Благодаря трудолюбию и ответственности денег на жизнь хватало.

До сегодняшнего дня ветеран живёт и не перестаёт удивлять окружающих своим жизнелюбием и добротой. В этом году ему исполнится 94 года. Несмотря на возраст, он трудится на своём дворе, ведёт небольшое хозяйство. Он никогда не сидит без работы, порядку и благоустроенности в его дворе стоит поучиться. Михаил Николаевич вырастил замечательных дочерей, которые любят и ценят своего отца. Рядом с детьми и внуками он по-настоящему счастлив, несмотря на жизненные испытания.

Окружают заботой ветерана и школьники. Они навещают его не только для того, чтобы помочь по хозяйству, но и для того, чтобы пообщаться с мудрым человеком. Своими советами он учит нас, молодых, быть терпеливыми друг к другу, уважать людей, ценить дружбу. Множество трагических минут пришлось перенести Михаилу Николаевичу, мужественному воину, защитнику Родины. За несколько лет войны он из простого парня превратился в настоящего мужчину. Его подвиг будет сохранен в памяти потомков.





30 марта 1945 год. «Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 30 марта 1945 года № 318 за форсирование реки Ваг и Нитра, прорыв обороны немцев и освобождение городов Новые Замки, Шураны, Врабле — сильными опорными пунктами обороны немцев на Братиславском направлении — всему личному составу соединения (в том числе и рядовому Харута Михаилу Николаевичу, принимавшему участие в боях) объявлена благодарность». Также за овладение городами Нитра, Таланта и форсирование реки Ваг, которые являлись важными узлами дорог на путях к Братиславе, была объявлена благодарность всему личному составу, в том числе и Михаилу Николаевичу.

Никита ДОЛМАТ,

учащийся 8 класса ГУО «Оюцевичская базовая школа»

Фото Виктории КОСТЮК